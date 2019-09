"Wer heute gewählt hat, hat auch die weitere Entwicklung unseres Landes mitbestimmt", meint Wolfgang Sobotka. Und zwar mit einem "historisch deutlichen Ergebnis" für die ÖVP und einem "klaren Wählerauftrag".

Wobei der derzeitige Präsident von Österreichs Nationalrat auch am Wahlabend schon an die Zukunft denkt: "Ich hoffe", so Sobotka, "dass alle Parteien nach der Wahl an das große Ganze denken, an Österreich".