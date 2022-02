Reaktionen aus NÖ auf den russischen Angriff

Raketeneinschläge in fast allen Teilen der Ukraine: in den Morgenstunden hat die russische Großinvasion in der Ukraine von drei Himmelsrichtungen aus begonnen. Die Ukraine meldet mehr als 50 Tote. Auch unter den Zivilisten habe es Todesopfer gegeben.

Aus Österreich verurteilen Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft den russischen Angriff auf die Ukraine aufs Schärfste. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wie auch ihr Amtskollege Thomas Stelzer in Oberösterreich betonen, dass Europa jetzt geeint auftreten müsse.

Nehammer: "Da reden wir von Nachbarschaftshilfe"

"Die schlimmsten Befürchtungen dürfen eingetreten sein und wir verurteilen die vorsätzliche russische Aggression gegenüber der Ukraine auf das Schärfste", sagt der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz.

Österreich ist nach den Worten von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine bereit.

"Bei der Ukraine verhält es sich anders als bei Ländern wie Afghanistan. Da reden wir von Nachbarschaftshilfe", sagte Nehammer am Mittwochabend in der "ZiB2" des ORF. "Wenn ein Nachbarstaat (...) bedroht wird, dann gilt es solidarisch zu helfen. Das hat Österreich immer getan", verwies er etwa auf die Jugoslawien-Kriege in den 1990er Jahren.

Erste Hilfslieferungen von medizinischem Material aus Österreich für die Ukraine wurden angekündigt.

Collini/NEOS: „Europa muss aufstehen"

Auch aus NÖ wird der russische Angriff schwer verurteilt. NEOS-Landessprecherin Indra Collini betont, dass man auf der Seite der Ukraine und den Menschen stehe.

"Das ist ein Krieg mitten in Europa. Deshalb darf sich die EU auch nicht neutral verhalten, sondern muss unmissverständlich und klar auf der Seite des Friedens und der Freiheit stehen", sagt Collini.

Der Angriff sei nämlich einer auf die gesamte westliche Welt und ihre Wertordnung.

Krismer/Grüne: "Putin das Gas abdrehen"

Mit der Energie-Abhängigkeit von Russland habe dieser Krieg auch geopolitisch großen Einfluss auf Niederösterreich, auch im Wohnbau.

Krismer fordert ein Ende von Gas im großvolumigen Neubau und Sonderförderungen für die Umstellung der Energieversorgung derartiger Wohnbauten. Unabhängigkeit bringe in dem Fall hohe Sicherheit für viele Menschen.

"Die VP Niederösterreich muss Putin im wahrsten Sinne des Wortes „das Gas abdrehen", so Krismer