Freude und Enttäuschung über Informationsfreiheitsgesetz

Nach jahrelangem Ringen hat die türkis-grüne Bundesregierung heute, Donnerstag, den fertigen Entwurf zur Reform des Amtsgeheimnisses vorgelegt. Dieses soll mit dem Jahr 2025 Geschichte sein, an seine Stelle wird den Plänen zufolge das neue Informationsfreiheitsgesetz treten. Damit soll dafür gesorgt werden, dass Bund, Länder und Gemeinden Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern beantworten und ihnen Informationen erteilen müssen. In Niederösterreich findet der von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) präsentierte Entwurf Zustimmung und Ablehnung zugleich.

Vorgesehen ist in dem Entwurf eine Ausnahme für kleinere Gemeinden - allerdings in geringerem Ausmaß, als zuerst angenommen wurde. Prinzipiell werden staatliche Organe, also Länder oder Gemeinden, dazu verpflichtet, proaktiv Informationen von allgemeinem Interesse zu veröffentlichen - das können Sitzungsprotokolle bis hin zu Gutachten sein. Ausgenommen werden sollen davon nur Gemeinden, die weniger als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Im zuerst kolportierten Entwurf war von einer Ausnahme für Orte mit weniger als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die Rede.

Gemeindebund sieht „gangbaren Kompromiss“

Im österreichischen Gemeindebund, in dem man zuerst zu hohen bürokratischen Aufwand durch das Informationsfreiheitsgesetz befürchtete, zeigt man sich mit dem nun präsentierten Entwurf einverstanden. „Der vorliegende Kompromiss ist aus unserer Sicht ein gangbarer Weg, da gerade die kleineren Gemeinden weniger personelle Ressourcen zur Verfügung haben“, sagen Vizepräsidentin Andrea Kaufmann und Vizepräsident Erwin Dirnberger. Der Bund sei nun gefordert, die technischen Möglichkeiten für die Veröffentlichung und Verknüpfung von Daten zur Verfügung zu stellen. „Klar ist: Mit der Stärkung der persönlichen Informationsfreiheit hat jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit Informationen von der Gemeinde einzuholen. Die Verwaltungen stehen immer im Spannungsfeld zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit. Von daher hat der Österreichische Gemeindebund stets klare Vorgaben eingemahnt“, betonen sie.

Ebenfalls erfreut zeigen sich naturgemäß die Grünen NÖ, deren Bundespartei auf die Realisierung des Gesetzes gedrängt hatte. Klubobfrau Helga Krismer spricht von einem „wichtigen Sieg für die Grünen“ und einem „Meilenstein für Transparenz und Demokratie in Österreich“. Sie begrüßt insbesondere die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. „Transparenz wird damit zur Regel und Geheimhaltung zur Ausnahme. Das ist ein wichtiger Schritt, um Korruption und Missmanagement zu bekämpfen und die Bürgerinnen und Bürger an den Entscheidungen der öffentlichen Hand zu beteiligen.“ An die SPÖ appelliert Krismer, das Vorhaben im Nationalrat zu unterstützen.

NEOS sind von dem finalen Entwurf enttäuscht

Die NEOS NÖ sind von dem präsentierten Entwurf hingegen enttäuscht. Das begründen sie mit Verweis auf den eigentlichen Präsidenten des Gemeindebundes, Alfred Riedl, der sein Amt stillgelegt hat. „Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses bleibt in Niederösterreich die absolute Ausnahme. Denn das Gesetz umfasst nur rund 70 von 573 Gemeinden im Land. Damit wird aus dem groß angekündigten Recht auf Information für alle, ein Recht für Privilegierte in Städten. Dass das nicht zum Erfolg führen kann, hat nicht zuletzt das System Alfred Riedl gezeigt. Er kann in der Gemeinde Grafenwörth, die nicht von der Abschaffung des Amtsgeheimnisses umfasst ist, weiter im Dunkeln munkeln“, sagt Landessprecherin Indra Collini.

Gerade in kleinen Gemeinden sei das Einfordern von Informationen eine Hürde, weil die Menschen Nachteile befürchten. „Außerdem bleibt den Bürgerinnen und Bürgern derzeit nur der Rechtsweg, wenn sich Gemeinden weigern, Informationen zu veröffentlichen. Mit einer Freiheit der Information hat das wenig zu tun“, meint Collini. Aus ihrer Sicht brauche es deshalb einen Informationsbeauftragten, der im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vermittelt und ihnen zu ihrem Recht verhilft.

Für die Umsetzung ist eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat sowie eine qualifizierte Zustimmung des Bundesrats erforderlich. Damit brauchen ÖVP und Grüne noch die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Am Vormittag wurde das Paket den Parlamentsfraktionen vorgestellt. Wie die Fraktionen entscheiden, ist noch offen. In der Vergangenheit hatte sich die SPÖ wiederholt für die Umsetzung eines solchen Informationsfreiheitsgesetzes ausgesprochen.

Neue Bestimmungen sollen 2025 inkrafttreten

Beschlossen werden soll das Gesetz so rasch wie möglich, inkrafttreten sollen die neuen Bestimmungen laut Regierungsplänen dann im Jahr 2025. Jedenfalls aber soll zwischen Parlamentsbeschluss und dem Inkrafttreten eine Zeitspanne von eineinhalb Jahren liegen, damit sich die jeweiligen Stellen ausreichend vorbereiten können.