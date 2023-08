Grüne begrüßen Mietpreisdeckel, SPÖ sehen „nur ersten Schritt“

Die Mieten seien viel zu hoch für den geplanten Mietpreisdeckel der Regierung, kritisieren die Sozialdemokratien in NÖ via Aussendung. „Dieser Deckel findet leider keinen Topf. Denn ein Großteil der Teuerung ist bereits geschehen. Wer 2021 noch 990 Euro Miete zahlte, kann jetzt eine Miete von bis zu 1.300 Euro bezahlen, ohne vom Deckel zu profitieren“, heißt es von der SPÖ NÖ.

Der Deckel greife erst, wenn die Inflation über fünf Prozent liegt. Die Inflationserwartung für 2024 liege aber bei vier Prozent. „Der Deckel der Regierung würde dann keinen Cent bringen“, sagt SPÖ-Landesvorsitzender Sven Hergovich. Für leistbareres Wohnen fordert Hergovich einen Zinspreisdeckel von drei Prozent für die ersten 300.000 Euro Wohnkredit, um Häuslbauer und Wohnungsbesitzer zu entlasten, ein echtes Einfrieren der Mieten mit Rücknahme der letzten Erhöhung und in Niederösterreich eine sofortige Wiederaufnahme des gemeinnützigen, geförderten Wohnbaus.

Dass die Regierung die Gebühren der Gemeinden „einfrieren“ wollen, etwa für die Wasserbereitstellung, und dafür 150 Millionen Euro in die Hand nehmen, lobt Hergovich.

Neben der Gebührenbegrenzung bei Kommunen will die Bundesregierung in ihrem neuen Anti-Teuerungspaket im Mobilitätsbereich Preiserhöhungen für Vignetten und Klimaticket aussetzen. In Sachen Zufallsgewinne von Energieunternehmen soll außerdem die Abschöpfung verschärft werden - wie die NÖN berichtete.

Grüne NÖ: Mietpreisbremse ist „wirkungsvollstes und effizientestes Mittel“

Die Grünen NÖ freuen sich, dass eine „langjährige Forderung“ mit dem Mietpreisdeckel im Bund umgesetzt wird. „Das wirkungsvollste und effizienteste Mittel ist die Mietpreisbremse. Es ist erfreulich, dass die ÖVP auf Bundesebene nun zugestimmt hat, und wir dadurch die finanzielle Belastung für viele Menschen reduzieren können“, sagt Grünen NÖ-Chefin Helga Krismer. In Niederösterreich sei das Anliegen in diversen Landtagsanträgen von der ÖVP abgelehnt worden. „Die Kontrolle der Mietpreise hat zudem den positiven Nebeneffekt, die allgemeine Teuerung zu mildern“, so Krismer.

Beim Themen Leistbares Wohnen und Bodenschutz wollen die Grünen NÖ jedenfalls weiterhin mitmischen, etwa mit einer Novelle zur Wohnbauförderung, einer Leerstandabgabe und einer Zweitwohnsitzabgabe.