Karas-Rückzug: Kritik aus den eigenen Reihen, Bedauern in der SPÖ

Nach 25 Jahren im Europäischen Parlament will der Ybbser Othmar Karasnicht mehr für die EVP bei der EU-Wahl kandidieren. Von seiner Partei, der ÖVP, zeigte er sich, wie berichtet, „menschlich enttäuscht“. Während die Oppositionsparteien im Bund sowie im Land darauf vor allem mit Zuspruch bzw. Würdigungen reagierten, nahm man es in der ÖVP zur Kenntnis, dass sich die Positionen von Karas und der ÖVP auseinander entwickelt haben.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner bedankte sich bei Karas für „jahrzehntelanges Engagement in Brüssel und Straßburg“. Er nutzte die persönliche Erklärung aber auch, um die Position der VPNÖ in der Europapartei klarzumachen und ließ auch Kritik an Karas durchklingen: „Als Partei der Mitte ist der Volkspartei der Weg ohne Verbote und Zwänge ein zentrales Anliegen. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat sich die EU mit neuen Verboten und Vorschriften immer mehr selbst überboten – bis hin zum Verbrennerverbot. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten sich jedoch zurecht eine EU, die sich auf ihre Grundwerte besinnt: Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa. Unsere Aufgabe als Volkspartei ist es, auf allen politischen Ebenen für die in der Bevölkerung mehrheitsfähigen Standpunkte der Mitte einzutreten. Und dabei spricht das Abstimmungsverhalten mancher ein eindeutiges Bild“, meinte Zauner.

Matthias Zauner: "Wir sind und bleiben die Partei der Mitte". Foto: VPNÖ

Es sei zur Kenntnis zu nehmen, dass der konsensorientierte Weg nicht von allen mitgetragen werde. „Die inhaltliche Trennung, die Karas in den letzten Jahren immer deutlicher gemacht hat, hat er nun auch strukturell vollzogen. Wenn Karas also jetzt sagt, die Volkspartei sei aus seinem Blickwinkel nicht die Partei der Mitte – dann ist dies, wenn man sich all seine Positionierungen der letzten Jahre ansieht, die größtmögliche Bestätigung, dass wir es sind. Wir sind und bleiben die Partei der Mitte“, meint Zauner.

Bedauern rief die Ankündigung, nicht mehr kandidieren zu wollen, hingegen beim sozialdemokratischen Petzenkirchner EU-Abgeordneten Günther Sidl Bedauern hervor. „Ich habe Othmar Karas in der Arbeit im EU-Parlament immer sehr geschätzt, weil er immer versucht hat, auf positive Lösungen hinzuarbeiten und Europa weiterzubringen. Dabei war immer klar, dass alles, was man mit ihm ausverhandelt hat, auch hält“, betonte Sidl, der sich über den Schritt von Karas aber nicht wundert.

Sidl lobte die Arbeit von Karas, auch wenn man politisch naturgemäß „nicht immer einer Meinung“ war: „Es war immer klar, dass für Karas unser gemeinsames Europa im Vordergrund steht. Dass er mit seiner Haltung nicht mehr zur ÖVP passt, ist seit Kurz immer deutlicher geworden. Die christlich-sozialen Kräfte der Mitte kehren der ÖVP den Rücken. Die heutige ÖVP ist am besten Weg, zu einer schlechten Kopie der Kickl-FPÖ zu werden“, hielt sich Sidl nicht mit Kritik zurück.