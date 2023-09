NÖ-Parteien werten Nehammer-Video als „zynisch“ und „empathielos“

Für Empörung sorgt auch in Niederösterreich das Video von Kanzler Karl Nehammer, das in den Sozialen Medien auftauchte. Darin spricht Nehammer in einer Funktionärsrunde frei von der Leber weg über den Vorwurf, dass die Regierung zu wenig gegen die Teuerung unternehme. Er meint zum Vorwurf, Familien könnten sich kein warmes Mittagessen mehr leisten, dass sie sich zumindest die nicht gesunde, aber billigste warme Mittagessen, einen Hamburger um 1,40 Euro bei Mc Donalds kaufen können. Teilzeitarbeitende Frauen ohne Betreuungspflichten sollten zudem mehr arbeiten, wenn sie zu wenig Geld haben. Die VPNÖ sieht das Video, über dessen Urheber bisher nur spekuliert wird, als Ablenkungsversuch von dem Strategiepapier des Meinungsforschungsinstituts SORA, das statt an die SPÖ an einen breiten Medienverteiler geschickt worden war. Die anderen NÖ-Parteien werfen dem Kanzler Zynismus und Empathielosigkeit vor.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner äußert sich zu den konkreten Inhalten nicht. Er ortet jedoch einen Ablenkungsversuch hinter der Veröffentlichung des Videos: „Genau an dem Tag, an dem das Dirty -Campaigning-Skandal-Papier der SPÖ bekannt wird, drückt jemand auf den Knopf und alle Nachrichten werden von einem monatealten Video erdrückt. Niemand kann da an einen Zufall glauben. Offenbar ist die SORA-SPÖ-Strategie bereits in Umsetzung. Es bleibt die Frage, ob diese roten Sudelideen mit ORF-Gebühren querfinanziert wurden“, meint Zauner.

SPÖ-NÖ-Landesparteiobmann Sven Hergovich reagiert auf das Video mit seiner Definition des Leistungsbegriffs. Er betont, dass es beschämend sei, dass viele Menschen so wenig verdienen, dass sie sich Heizung und Essen nicht mehr leisten können. In seiner Zeit als AMS-Chef habe er auch gemerkt, dass viele Menschen bereit seien etwas zu leisten, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. In der Politik gehe es um Fördern und Fordern. Der Kanzler habe aus seiner Sicht auch dazu beigetragen, dass in der Politik immer öfter alles nur noch lächerlich wirkt. „Der Rolle des Bundeskanzlers, Probleme zu lösen, Kompromisse zu finden, Lösungen zu schaffen, ist er überhaupt nicht nachgekommen“, meint Hergovich.

Grünen-Sozialsprecherin und Landtagsabgeordnete Silvia Moser betont, dass sich die Aussagen des Kanzlers „selbst disqualifizieren“. „Was mir aber wirklich zu denken gibt, ist die Wertehaltung, die hinten diesem Video steht. Die Einstellungen zu Frauen, Ernährung, armutsgefährdeten Familien etc. Das Gesagte ist überheblich, weg von den Lebensrealitäten und zeigt keine Spur von Empathie“, meint sie. Für sie werde dadurch die Rolle der Grünen in den Regierung deutlich. Da seien aus ihrer Sicht nämlich „Meilensteine gegen Armut und Teuerung“ gesetzt worden. Das Paket gegen die Kinderarmut, die Valorisierung der Familienleistungen und die Kinderbetreuungsoffensive nennt Moser als Beispiele.

Als überheblich und zynisch wertet NEOS-Landessprecherin Indra Collini die Aussagen: „Nehammer hat sich mit diesem Video persönlich und als Kanzler ins Aus geschossen. Die Aussagen sind vor allem ein Schlag ins Gesicht jener Bürgerinnen und Bürger, die selbst auf vieles verzichten, um ihren Kindern eine gesunde, warme Mahlzeit auf den Tisch stellen zu können. Ein Burger als warmes Mittagessen für Kinder und mehr Arbeit bei Geldmangel zeugen jedenfalls weder von Lösungskompetenz noch von Einfühlungsvermögen.“

Die FPÖ NÖ ließ die Anfrage nach einer Stellungnahme bisher unbeantwortet. Nehammer selbst verteidigte das Video übrigens. Er betonte, dass er dazu stehe, dass sich Leistung lohnen muss, und Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben. Und weiters: "Wer davon spricht, dass es in Österreich keine warme Mahlzeit für Kinder gibt, der stellt dieses Land in ein schlechtes Licht."