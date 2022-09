Kinderbetreuungspaket: Lob für Inhalt, Zweifel an Umsetzung

Werbung

Das von der ÖVP heute präsentierte Kinderbetreuungspaket sieht fünf Veränderungen für Eltern von 0- bis 6-Jährigen vor. So sollen ab 2024 schon 2-Jährige in den Kindergarten gehen können. Außerdem soll die Kinderbetreuung am Vormittag ab September 2023 auch für 0- bis 3-Jährige kostenlos sein. Geplant ist zudem ein flächendeckendes, günstigeres Betreuungsangebot am Nachmittag. Außerdem will die ÖVP die Gruppen verkleinern, um die Qualität zu verbessern.

Die anderen im NÖ Landtag vertretenen Parteien sind mit den präsentierten Inhalten des Pakets einverstanden, das der Landtag noch im Herbst beschließen soll. Sie sehen viele ihrer Ideen aufgegriffen. Allerdings hegen sie Zweifel, dass das Paket nach der Landtagswahl 2023 auch wie angekündigt umgesetzt wird.

SPÖ sieht viele ihrer Ideen "abgeschrieben"

Die SPÖ sieht in dem Paket viel von ihrem KinderPROgramm "abgeschrieben", das sie im Jänner im Landtag einbrachte. Damals wurde es von der ÖVP jedoch abgelehnt. Vorgesehen war in dem Paket der SPÖ jedoch neben der Senkung des Eintrittsalters und dem Ausbau des Betreuungsangebot eine kostenlose Nachmittagsbetreuung. Dass es die auch künftig in Niederösterreich nicht geben wird, erklärte Mikl-Leitner damit, dass man mit "Steuergeldern sorgsam umgehen müsse". Für Härtefälle stellte sie aber Unterstützung in Aussicht. Einige Fragen bleiben aus Sicht der Sozialdemokraten unbeantwortet: "Leider ist die ÖVP noch schuldig geblieben, wie man ein Mehr an Pädagoginnen und Pädagogen gewinnen möchte und welche Unterstützung die Gemeinden bekommen werden, um die Pläne umsetzen zu können", sagt SPÖ-Landesparteiobmann Franz Schnabl.

FPÖ sieht Paket als Wahlkampf-Zuckerl

Eine ähnliche Reaktion kommt von der FPÖ. Landespartei-Obmann Udo Landbauer sieht mit der Ankündigung des Kinderbetreuungspakets den Landtags-Wahlkampf eröffnet. „Vor der Wahl wird alles versprochen und nachher kann sich niemand mehr daran erinnern. Die Glaubwürdigkeit dieser ÖVP ist längst beim Teufel“, meint Landbauer. Er nennt die U-Bahn-Verlängerung, den Umzug des Umweltbundesamts oder die Waldviertel-Autobahn als Beispiele für "gebrochene Versprechen". Gleichzeitig verlangt Landbauer eine finanzielle Absicherung für Eltern, die länger bei ihren Kindern zuhause bleiben möchten.

Udo Landbauer sieht mit der Ankündigung des Betreuungspakets den Wahlkampf für die Landtagswahl 2023 als eröffnet an. Foto: FPÖ NÖ

Ganz ähnlich wie jene der SPÖ und FPÖ fällt die Reaktion der NEOS aus. Auch die pinke Landessprecherin Indra Collini äußert Zweifel an der Umsetzung des Pakets. „Ich freue mich, wenn die ÖVP vor den Wahlen endlich in den Arbeitsmodus findet und etwas für die Familien tut. Allerdings hat sie seit unserem Einzug in den Landtag jeden einzelnen Antrag dazu abgelehnt", betont Collini. In vielen Regionen ohne entsprechende Infrastruktur bleibe deshalb die Frage offen, wo und von wem die Kinder betreut werden sollen. "Das bestärkt meine Befürchtungen, dass von dieser Ankündigung nach der Wahl wenig übrigbleibt", meint die NEOS-Politikerin.

Grüne vermissen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuungsplatz

Die Grünen sehen in dem Paket ebenfalls langjährige Forderungen umgesetzt. Bildungssprecher Georg Ecker vermisst jedoch "zumindest mittelfristig einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz". Er betont außerdem, dass es nötig sein wird, den Beruf der Kindergartenpädagogin bzw. des Kindergartenpädagogen attraktiver zu machen, um das zusätzlich benötigte Personal zu bekommen. "Österreichweit herrscht derzeit ein Mangel an Kindergarten-Pädagoginnen und -Pädagogen, weil die Arbeitsbedingungen oftmals schlecht sind“, sagt Ecker.