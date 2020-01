„Ein Mann, fünf Funktionen: Der FPÖ-Landesgeschäftsführer Schnedlitz wird neuer FPÖ-Generalsekretär – dazu sitzt er im Nationalrat und ist Bürgermeister-Stellvertreter und Stadtrat in Wiener Neustadt. Eine Ämteranhäufung, die nur Harald Mahrer toppen kann“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar, der es als Unverfrorenheit sehe, wie sich manche an Posten bedienen: „Die FPÖ redet immer vom ‚kleinen Mann‘, aber jemand, der zehntausende Euro verdient, kann sich nicht in die Situation von Menschen hineinversetzen, die mit 1.500 Euro oder noch weniger auskommen müssen. Und gerade die FPÖ ist eine Partei, die jedem Menschen in einer Notsituation Sozialbetrug unterstellt und deren Sozialministerin gemeint hat, dass man mit 150 Euro im Monat auskommen kann.“