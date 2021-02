Landeshauptfrau Mikl-Leitner begrüßt „schrittweise Öffnung“

Aufgrund der Virusmutationen sei gleichzeitig Vorsicht geboten, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer ersten Stellungnahme gegenüber dem ORF. „Verantwortung und Disziplin sind weiterhin von uns allen gefordert", so Mikl-Leitner. Der Großteil der Bevölkerung halte sich zwar an alle Richtlinien, es sei aber wichtig, „dass sich alle daran halten“.

In zwei Wochen werde die epidemiologische Lage durch Bund und Ländervertreter erneut beurteilt werden, ob es weitere Lockerungsschritte oder doch wieder Verschärfungen geben soll.

NEOS setzen auf "niederschwellige Wohnzimmertests"

"Eine kontrollierte Öffnung mit Hirn ist ein notwendiger Schritt, heißt es von NEOS-Landessprecherin Indra Collini, "gerade mit Blick auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie die Perspektive für die Wirtschaft und Arbeitsplätze." Das Land und Bund müsse jetzt das Infektionsgeschehen genau verfolgen, regional handeln und die nächsten Öffnungsschritten vorbereiten. Collini plädiert für "niederschwellige Wohnzimmertests" in Kombination mit Teststraßen und "gezielten Berufsgruppentests."

FPNÖ sieht "Mini-Lockerungen" und "Testzwang"

Kritisch äußerten sich die FPNÖ zu den von der Bundesregierung präsentierten Lockerungen. Landesparteiobmann Udo Landbauer: "Anstatt endlich den Befreiungsschlag zu liefern, hält die schwarz-grüne Bundesregierung an massiven Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte fest." Landbauer spricht von „Mini-Lockerungen samt verschärfter Maskenpflicht und Testzwang“. Diese würden den Unternehmen nicht auf ihrem Weg aus der Krise helfen.

WKNÖ fordert "weitere dauerhafte Öffnungsschritte"

„Letztlich hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass unsere Unternehmen dringend positive Signale und Perspektiven brauchen. Unsere Unternehmen sind nicht der Ort, an dem sich das Virus verbreitet", sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Den Lockerungen als "erster Schritt" müssen "weitere dauerhafte Öffnungsschritte" folgen, fordert Ecker.

Wirtschaftsbund appelliert "Maßnahmen strikt einhalten"

Die Öffnungsschritte seien ein hoffnungsvolles Signal für Niederösterreichs Betriebe. "Die wiedergewonnenen Freiheiten dürfen nicht leichtfertig verspielt werden: Es liegt jetzt an jedem Einzelnen von uns, die Maßnahmen strikt einzuhalten und ein zielgerichtetes Öffnen weiterer Branchen zu ermöglichen. Denn alle Betriebe wollen aufsperren und endlich wieder arbeiten“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus begrüßt die Öffnung für Handel und körpernahe Dienstleistungen als „essentiell, um Überleben der Betriebe zu sichern.“ Der künftige Test für Kunden körpernahen Dienstleistungen sei zwar eine Herausforderung, aber das sei jedenfalls besser, als die Betriebe weiter geschlossen zu halten. Das könne auch ein Testlauf für weitere Öffnungsschritte im Bereich Tourismus und Veranstaltungen sein.