"Wir haben heute einen Wahltag mit 567 unterschiedlichen Ergebnissen in 567 Städten und Gemeinden erlebt - aber der Wahltag hat auch eine klare Botschaft und Klammer: Die Volkspartei steht im Bundesland Niederösterreich für Breite", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den 567 Gemeindewahlen in Niederösterreich. "Breite, weil wir in allen Gemeinden vertreten sind. Breite, weil wir bei den Landsleuten stark verankert sind und Breite, weil wir in allen Landesteilen erfolgreich sind. Wir sind in kleinen Gemeinden genauso erfolgreich, wie in mittleren und großen Städten. Überall dort, wo wir Bürgernähe und Partnerschaft leben, können wir gemeinsam Erfolge heben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen Funktionärinnen und Funktionären und allen Sympathisanten zu diesen hervorragenden und herausragenden Ergebnissen für die Volkspartei."

"Ich bin begeistert wie kraftvoll und leidenschaftlich unsere Mitglieder, Funktionäre und vor allem die Kandidatinnen und Kandidaten gekämpft haben. Wir haben aber vor allem gute Arbeit geleistet und überzeugende Kandidaten und Programme präsentiert. Und mit dem morgigen Tag geht die Arbeit in und für die Gemeinden weiter. Alle 567 Gemeindeparteien zeichnet eines aus: Partnerschaft. Eine Partnerschaft der Gemeinden mit dem Land und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner", so VPNÖ Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl hat nach den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich von schmerzhaften Ergebnissen für die Sozialdemokraten gesprochen. Der Verlust der Mandatsmehrheit unter anderem in Amstetten trübe die Freude über gutes Abschneiden in Schwechat (Bürgermeisterin Karin Baier sei sein "Star des Abends") und Pottenstein (Bezirk Baden), sagte er am Sonntag.

SPÖ NÖ / Herbert Käfer Franz Schnabl.

Hinsichtlich Amstetten habe er nicht damit gerechnet, "dass wir die relative Mehrheit so deutlich verlieren", hob Schnabl hervor. Der Trend der Urnengänge sei ganz klar gewesen, dass "im Wesentlichen die Bürgermeister - gleich welcher Partei - gestärkt wurden". Er habe "ein kleines lächelndes und ein größeres weinendes Auge", sagte der niederösterreichische SPÖ-Chef.

FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer ortete ein "in Anbetracht der Situation" respektables Ergebnis. "Man sieht deutlich, dass wir den Bundestrend nicht ganz umgehen konnten". Die Freiheitlichen seien in den vergangenen Monaten in einer ihrer schwersten Krisen gewesen. Dennoch möchte die Partei nun Verantwortung übernehmen: "Überall, wo wir die Möglichkeit haben mitzuregieren, werden wir das auch machen", kündigte Landbauer an.

FPÖ Niederösterreich Udo Landbauer

Mit einem Anstieg der bisher acht Vizebürgermeister-Ämter rechnet Helga Krismer, die Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen. Es gebe nunmehr so viele Gemeinderäte ihrer Partei, "wie wir es in Niederösterreich noch nie hatten". In Eichgraben, wo das Ziel, mit Elisabeth Götze erstmals den Bürgermeistersessel zu erobern, angesichts einer ÖVP-Absoluten verfehlt wurde, sei dennoch "ein fulminanter Erfolg" eingefahren worden.

Dusek Grüne NÖ-Landessprecherin und Landtagsabgeordnete Helga Krismer.

Von einem "sehr schönen Ergebnis" sprach Indra Collini, die Landeschefin der NEOS. Sie verwies etwa auf ansprechende Resultate in Mödling, Breitenfurt und Bisamberg: "Da ist uns sehr viel gelungen." Dass die Pinken künftig in mehr als 30 Kommunen im Gemeinderat vertreten sein werden, sei ein gutes Signal.

Erich Marschik Indra Collini

