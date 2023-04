Salzburg-Wahl: ÖVP NÖ ortet anhaltende Proteststimmung

Werbung

Diese sorge „offensichtlich dafür, dass die politischen Ränder gestärkt werden. Eine Entwicklung, der es mit ganzer Kraft entgegenzuwirken gilt“, konstatierte Bernhard Ebner, der Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich. Die NEOS sahen eine „herbe Enttäuschung“, Jubel gab es bei der FPÖ.

„Nach Tirol, Niederösterreich und Kärnten sehen wir erneut ein Wahlergebnis, bei dem die etablierten Regierungsparteien Stimmenverluste hinnehmen mussten“, wagte Ebner in einer ersten Stellungnahme einen Rückblick. Am 29. Jänner hatte seine Partei bei der Landtagswahl in Niederösterreich mit 39,93 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren und die Absolute in Landtag und Landesregierung verloren. Die Salzburger Volkspartei habe sich trotz widriger Umstände als stärkste Kraft behaupten können, strich Ebner hervor.

Für NEOS-Landessprecherin Indra Collini hat die pinke Salzburger Spitzenkandidatin Andrea Klambauer als erste Landesrätin der Partei „wichtige Pionierarbeit“ geleistet. „Diese Errungenschaften bleiben, auch wenn das Ergebnis natürlich eine herbe Enttäuschung ist. Jede Unternehmerin weiß aber, dass ein Wachstumskurs Ausreißer haben kann. Wichtig ist, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern daraus die richtigen Lehren zu ziehen.“ Nun werde sich zeigen, ob das auch der ÖVP gelinge, „oder ob Landeshauptmann Haslauer wie (Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau, Anm.) Johanna Mikl-Leitner in den Flieger nach Ibiza steigt“.

Überaus zufrieden zeigte sich FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer. „Die großen Gewinner des heutigen Wahltages sind alle Salzburger, die mit ihrer Stimme für die FPÖ und Marlene Svazek den Weg für echte Veränderung geebnet haben“, konstatierte der Landesvize. Der freiheitliche Wahlerfolg sei „auch ein Sieg für die Werte Heimat, Freiheit und Sicherheit“. Gleichzeitig sah Landbauer, der sich seit März in einem Bündnis mit der ÖVP befindet, eine klare Absage an die „Ausgrenzungspolitik“ gegenüber der FPÖ. „Die Österreicher wollen, dass die Freiheitliche Partei als starke und bestimmende Kraft gestaltet. Die Bevölkerung hat die Ausgrenzung satt. Das sollten sich alle Demokratieverweigerer hinter die Ohren schreiben.“ Auf Bundesebene sei es nun „allerhöchste Zeit für Neuwahlen“.

Apropos Bund: Grünen Landessprecherin Helga Krismer betonte, dass Bundeskanzler Karl Nehammer und dessen ÖVP nach dem Salzburg-Ergebnis die „die Blockade beim Klimaschutz und der Mietkostenbremse lösen müssen“. Die Volkspartei in Salzburg stehe vor der Wahl, „auf Spuren von Johanna Mikl-Leitner schwarz-blau zu wählen oder mit den Grünen und der SPÖ eine Regierung zu bilden“.

Der designierte Vorsitzende der SPÖ NÖ, Sven Hergovich zum Wahlergebis: „David Egger und die SPÖ SBG hatten eine schwierige Ausgangslage. Die SPÖ SBG hat leider ein Minus. Die SPÖ wird nach der Mitgliederbefragung rasch wieder bundesweit Einigkeit herstellen müssen, um zurück auf die Überholspur zu kommen. Am Wichtigsten für Salzburg ist es jetzt, dass es jetzt zu keiner schwarz-blauen Koalition der Unehrlichkeit wie in Niederösterreich kommt. Wo vorher das eine gesagt wird und dann nach der Wahl ganz anders koaliert wird. Die SPÖ Salzburg hat jedenfalls bei der Arbeit in den kommenden Jahren unsere volle Unterstützung.“