Land NÖ machte neue Schulden

Die gute Nachricht: Das Land Niederösterreich hat 2021 um 411 Millionen Euro weniger neue Schulden gemacht als budgetiert. Die schlechte Nachricht: Im Rechnungsabschluss klafft dennoch eine Finanzierungslücke in der Höhe von 170 Millionen Euro. Der Schuldenstand stieg auf insgesamt 6,9 Milliarden Euro – und das trotz des Verkaufs der zweiten Wohnbaudarlehens-Tranche.

„Wir sind auch im Jahr 2021 zu den coronabedingten Mehrausgaben gestanden, aber dabei trotz dieser schweren Zeit niemals von unserem Budgetkurs abgekommen“, betont Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Dass der Rechnungsabschluss besser ausgefallen ist als veranschlagt, führt er einerseits auf das gute Wirtschaftswachstum zurück, andererseits auf höhere Einnahmen durch den Verkauf von Wohnbaudarlehen.

Der Anstieg der Schulden ist auch eine Folge der Kosten für die Pandemie-Bekämpfung: Die bescherte dem Land einerseits rund zwei Milliarden Euro an Mindereinnahmen, andererseits 915,6 Millionen Euro an zusätzlichen Kosten. Den größten Block machten dabei die Impfungen und Testungen aus (275 Millionen Euro) sowie die Mehrkosten in den Landeskliniken und Krankenanstalten (124 Millionen Euro).

Beschlossen wird der Rechnungsabschluss am 15. Juni im Landtag. „Verscherbelte Wohnbaugelder machen noch lange keine vernünftige Finanzpolitik“, kritisiert Gerhard Razborcan (SPÖ) vorab die „Visionslosigkeit“. NEOS-Budgetsprecher Helmut Hofer-Gruber ortet eine „negative Entwicklung, die man nicht der Pandemie in die Schuhe schieben kann“.