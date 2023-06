NÖ Landesbudget 2022 mit Plus, Nachtragsvoranschlag für 2023

Der am Dienstag von der Landesregierung genehmigte Rechnungsabschluss weist 94 Millionen Euro Plus auf, erwartet wurden 530 Millionen Defizit. Ein Nachtragsvoranschlag für heuer sieht höhere Ausgaben - etwa für Pflegescheck und Corona-Fonds - und mehr Einnahmen vor. Die Anpassung erfolge „ergebnisneutral“, so Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Das erwartete Defizit bleibe bei 339 Millionen.

Als Gründe für das Plus im Vorjahr führte der Finanzreferent mehr Einnahmen als erwartet an, weil sich die Covid-Situation beruhigt und die Wirtschaft angezogen habe, dazu kamen Rekordbeschäftigung und höherer Konsum als prognostiziert. Der Schuldenstand des Landes hat sich 2022 um 51 Millionen Euro auf 9,05 Milliarden Euro reduziert, sagte Schleritzko vor Journalisten in St. Pölten. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung liegt Niederösterreich nach Kärnten und vor Wien auf Platz zwei. „Wir haben es als Land Niederösterreich trotz vielfacher Krisen geschafft, unsere Landesfinanzen gut und stabil durch das Jahr 2022 zu steuern“, sagte der ÖVP-Politiker.

Für heuer werden jeweils 1,3 Milliarden Euro mehr an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Das Land sei mit gestiegenen Personalkosten durch höhere Lohnabschlüsse, Preissteigerungen und der neuen Zinssituation konfrontiert. An Mehrausgaben nannte Schleritzko den von Schwarz-Blau angekündigten Covid-Fonds mit maximal 31,3 Millionen Euro, den Pflege- und Betreuungsscheck mit bis zu 47 Millionen Euro und ein Kinderbetreuungspaket im Volumen von bis zu sieben Millionen Euro. Gleichzeitig wird mit höheren Ertragsanteilen im Rahmen des Finanzausgleichs gerechnet.

Auf die Frage, wann das ursprünglich für 2021 angepeilte Nulldefizit erreicht werden soll, meinte Schleritzko: „Ich hoffe, im Laufe dieser Legislaturperiode.“ Obwohl sich das Doppelbudget 2022/23 bewährt habe, werde man heuer im November ein Ein-Jahres-Budget für 2024 beschließen, „weil wir mitten in Finanzausgleichsverhandlungen stehen“.

Die Landesregierung hat den Rechnungsabschlusses für 2022 in ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig genehmigt. Der Nachtragsvoranschlag wurde von den ÖVP- und FPÖ-Vertretern beschlossen. Die beiden SPÖ-Regierungsmitglieder stimmten nicht zu. Die beiden Punkte sollen in der Landtagssitzung am 6. Juli Thema sein.