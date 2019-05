Eine Verschärfung des Parteientransparenzgesetzes, damit keine Spenden an Parteien am Rechnungshof vorbeigeschummelt werden können: Das fordert Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker in Folge der Ibiza-Videos, das solche Möglichkeiten veranschaulicht. Unter anderem soll der Rechnungshof das Recht erhalten, die Parteibücher jederzeit kontrollieren zu dürfen. Außerdem soll die Offenlegung der Wahlkampffinanzen beschleunigt werden.

Dieser Vorstoß trifft auf offene Ohren bei den NÖ-Politikern von SPÖ, NEOS und den Grünen. „Das Parteiengesetz hat mehr Löcher als die Bremsscheibe eines KTM-Motorrades“, sagt beispielsweise Helga Krismer, NÖ-Chefin der Grünen. Weniger Handlungsbedarf sieht die niederösterreichische FPÖ: „Wir haben in Wahrheit ein gutes System der öffentlichen Parteienfinanzierung in Österreich“, sagt Klubobmann Udo Landbauer und verweist darauf, dass „Großspenden insgesamt untersagt werden sollten.“ Einmal abwarten möchte die Volkspartei: „Wir werden in NÖ keine Insellösung machen, sondern uns in Ruhe ansehen, was auf Bundesebene passiert“, so Klubobmann Klaus Schneeberger.

"Es ist inakzeptabel"

Die Opposition fordert hingegen ein höheres Tempo. Sie will wissen, von wem die großen Parteien Spenden lukrieren. „Es ist inakzeptabel, wenn sich Schwarz und Blau Wahlkampfgelder über dubiose oder gar geheime Quellen besorgen, um vor der Kontrolle zu flüchten“, so NEOS-Chefin Indra Collini.

Als Konsequenz für überschrittene Budgets wäre für die Sozialdemokraten die Summe, die über dem gesetzlichen Limit liegt, als Strafmaß denkbar. Aktuell liege, sagt NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar, die Konsequenz darin, dass man sich mit einer verhältnismäßig geringen Summe freikaufe.