Ausgerechnet von Beamten seiner früheren Wirkungsstätte wird dem amtierenden Justizminister und früheren Rechnungshofpräsidenten Josef Moser auf die Fingern geklopft. Es geht dabei um den Entwurf für das Genossenschaftsspaltungsgesetzes, einer Wohnbaumaterie.

Der Rechnungshof schlägt jetzt Alarm, dass Rücklagen von gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften still und leise an gewinnorientierte Kapitalgesellschaften gehen könnten, wie aus einer Stellungnahme des Kontrollorgans des Parlaments hervorgeht, das der NÖN vorliegt.

Wie das passieren könnte? Der Rechnungshof mit seiner jetzigen Präsidentin Margit Kraker weist darauf eindeutig hin. Der Gesetzesentwurf des Justizministeriums enthält nämlich keine Regelung, die das Abfließen von Geld aus dem Bereich gemeinnütziger Wohnbaugenossenschaften in Richtung gewinnorientierter Kapitalgesellschaften einen Riegel vorschiebt.

Das könnte weitreichende Konsequenzen haben. Und zwar für den Fall, wenn gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften – oder deren Vermögensanteile – durch nicht gemeinnützige, gewinnorientierte Kapitalgesellschaften erworben werden, wie die Beamten des Rechnungshofes aufzeigen.

Möglicher Zugriff auf steuerbegünstigte Rücklagen

Das bedeutet in der Praxis: es besteht die Möglichkeit, dass eine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft steuerbegünstigt Rücklagen aufbaut. Diese steuerbegünstigt angehäuften Rücklagen oder auch stille Reserven könnten damit, so wird in der Stellungnahme des Rechnungshofes gewarnt, auch an gewinnorientierte Kapitalgesellschaften übergehen. Das alles würde zum Nachteil der österreichischen Steuerzahler erfolgen, aus deren Mitteln die Steuerbegünstigung für gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften zuvor gewährt wurde.

Der Rechnungshof empfiehlt daher dem Justizminister und ehemaligen Rechnungshofpräsidenten dringend, einer derartigen Transaktion von vorneherein einen Riegel vorzuschieben. In der Stellungnahme an das Justizressort im Zuge der Gesetzesbegutachtung liest sich das so: „Der Rechnungshof regt daher an, klarstellende Ausführungen betreffend die dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegenden Genossenschaften aufzunehmen.“ Im Klartext heißt das: es soll damit sichergestellt werden, dass Rücklagen und stelle Reserven dem System der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft erhalten bleiben und nicht einfach von gewinnorientierten Kapitalgesellschaften mit übernommen werden können.

Nur 13 Arbeitstage Zeit für die Begutachtung des Gesetzes

Im Vergleich zu dieser Warnung vor einer drohenden „stillen“ Übernahme gemeinnütziger Wohnbaumittel nehmen sich andere Kritikpunkte harmloser, wenngleich auch bezeichnend aus. So macht der Rechnungshof die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung einmal mehr auf eine offenbar um sich greifende Unsitte aufmerksam. Denn einmal mehr wird auch die für Gesetzesvorhaben grundsätzlich vorgesehene Begutachtungsfrist von sechs Wochen bei weitem nicht eingehalten.

Im Falle des Genossenschaftsspaltungsgesetzes ist die Frist viel kürzer. „Diese sechswöchige Frist wurde im vorliegenden Fall mit einer Begutachtungsfrist von 13 Arbeitstagen ohne weitere Begründung signifikant unterschritten“, kritisiert der Rechnungshof scharf. Damit steht der – unausgesprochene - Vorwurf im Raum, die Begutachtungsfrist sei so kurz gewählt, um bestimmte Inhalte des Gesetzesentwurf, wenn möglich unbemerkt, an Experten vorzubeizuschummeln.

In einem weiteren Punkt bekräftigt das Kontrollorgan des Nationalrats seine Kritik, dass er in diesem für die Bevölkerung wichtigen Bereich des Wohnungswesens nur sehr eingeschränkt seiner Prüftätigkeit nachgehen kann. Derzeit könnten im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus nur rund zwölf Prozent der Wohnbaugenossenschaften kontrolliert werden, beklagt der Rechnungshof. Das sei meist dann der Fall, wenn Bundesländer an den Genossenschaften beteiligt sind. Nun machen die Rechnungshofprüfer aufmerksam, dass damit eine „Kontrolllücke“ bestehe, auf die man schon in einem Bericht im Jahr 2015 aufmerksam gemacht habe.

Erinnerung für Moser an die Kritik aus seiner Amtszeit im Rechnungshof

Besonders pikant ist das nach dem Wechsel Josef Mosers im Dezember 2017 in die Bundesregierung. Denn der Rechnungshof will sich mit dieser Situation keineswegs abfinden. Im Gegenteil, er wollte auch in der Stellungnahme an das Justizministerium unter der Führung des 2015 noch als RH-Präsident tätigen jetzigen Ministers Moser ausdrücklich festgehalten wissen, „dass eine Prüfung durch den RH bei gemeinnützigen Bauvereinigungen nicht nur für die demokratische Kontrolle, sondern insbesondere auch für die Mieter einer Gemeinnützigen Bauvereinigung im Sinne der Erhöhung der Transparenz von Nutzen ist“.