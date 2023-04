Landeshauptfrau-Wahl: Abgeordnete bringen keine VfGH-Beschwerde ein

Werbung

Die Wahl von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur niederösterreichischen Landeshauptfrau und Udo Landbauer (FPÖ) zu ihrem Stellvertreter kommt wohl nicht vor den Verfassungsgerichtshof. Das zeichnet sich nach der heutigen Sitzung der Präsidiale ab. Die SPÖ teilte danach mit, dass sie keine Beschwerde einbringen werde. Damit ist das Vorhaben vom Tisch: Die drei Stimmen der NEOS, die einer Beschwerde zugestimmt hätten, reichen nicht aus. Nötig wäre dafür die Unterstützung von mindestens zehn Prozent der Abgeordneten, also sechs Mandataren. Die Grünen hatten schon zuvor erklärt, das Vorhaben nicht zu unterstützen.

"Wir lassen uns jetzt nicht auf einen juristischen Schlagabtausch ein", teilte SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger in einer Aussendung mit. Man konzentriere sich auf die inhaltliche Arbeit für Niederösterreich. "Wie erwartet haben ÖVP und FPÖ in der Präsidialsitzung alle Bedenken namhafter Verfassungsexperten vom Tisch gewischt und alles schöngeredet", meinte der Sozialdemokrat. Zuvor hatte Weninger eine verfassungsrechtlich eindeutige Klarstellung gefordert. Landtagspräsident Karl Wilfing hatte daraufhin bekannt gegeben, dass Verfassungsjurist Peter Bußjäger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt wurde. In einer Vorabstellungnahme erkannte der Rechtswissenschaftler aber keine Probleme am Wahl-Modus in der Konstituierenden Sitzung des Landtags.

Kern der Diskussion ist, wie berichtet, die Berücksichtigung von ungültigen Stimmen bei der Wahl von Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer. Verfassungsjurist Karl Stöger sah darin rechtliche Unklarheiten und gute Chancen für eine Wahlanfechtung.