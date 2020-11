Niederösterreich gedenkt jedes Jahr am 15. November seinem Landespatron, dem Heiligen Leopold. Anstelle der großen Festrede im Festspielhaus in St. Pölten wendet sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute corona-bedingt mit einer Video-Botschaft an die Landsleute: "Heuer ist alles anders.

Beherrschende Themen wie Corona und Terror machen alles anders. Und das bedeutet: Wir begehen unseren Landesfeiertag in einer Zeit, in der uns allen eigentlich nicht zum Feiern ist.“ Gerade in einem Land wie in Niederösterreich, das Sinn für Tradition und gemeinsame Feierlichkeiten habe, sei es nicht leicht, auf dieses Landesfest in feierlichem Rahmen zu verzichten.

Niederösterreich begeht heute den Landesfeiertag. NÖLK

Inhaltlich streicht Mikl-Leitner hervor, dass der Landesfeiertag ein Ausdruck eines Landesbewusstseins sei, das sich Niederösterreich über die Jahre selbst erarbeitet habe: "Dieses ausgeprägte Landesbewusstsein ist uns nicht von irgendwo zugeflogen. Dieses gesteigerte Landesbewusstsein haben wir als Land über die Jahre und Jahrzehnte selbst entwickelt: Wir sind eigenständig in der Kulturpolitik, innovativ in Wirtschaft und Wissenschaft und Spitzenreiter bei Umwelt- und Klimaschutz.“

Niederösterreich sei aber auch richtungsweisend, was die Gesundheit und Betreuung betreffe. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, sich auf diese Besonderheit Niederösterreichs zu besinnen. "In einer Zeit wie heute ist es notwendig, sich seiner Stärken zu besinnen: Corona fordert uns zwar alle, kann uns aber nicht davon abhalten, zu handeln. Und wir handeln als Land“, betont die Landeshauptfrau. Aus diesem Grund habe Niederösterreich ein Konjunkturprogramm beschlossen, das Betriebe und Arbeitsplätze sichere und neue Chancen nutzen helfen soll. Aus diesem Grund investiere Niederösterreich auch viel Geld dafür, dass Beruf und Familie vereinbar sind.

Gestärkt aus der Krise gehen

Sollte die Corona-Pandemie ein Charaktertest sein, dann finde man in Niederösterreich alle Voraussetzungen vor, um diesen Test zu bestehen, erklärt Mikl-Leitner: „Weil wir schon vieles geschafft haben. Weil wir in unserer Geschichte immer wieder bewiesen haben, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Weil wir in Niederösterreich eines wissen, eines leben und eines gelernt haben: Das ‚Miteinander‘ ist stärker als das ‚Gegeneinander‘.

Das ‚Wir‘ ist wichtiger als das ‚Ich‘". Mit dieser Haltung werde Niederösterreich gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen: "Mit Vorsicht und mit gemeinsamer Verantwortung. Wenn wir so agieren, dann werden wir auch durch diese Zeit kommen und dann werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Und dann werden wir 2021 nicht nur unseren Landespatron Leopold und andere Feierlichkeiten wieder so feiern können, wie wir es gewohnt sind, sondern auch auf die gemeinsame Bewältigung einer Herausforderung zurückblicken, wie sie unsere Generation noch nicht erlebt hat.“