„Wir alle haben schon viel erlebt, in der Welt und auch im Land. Tragische Unfälle und Schicksalsschläge, Wirtschafts-Krisen und Umwelt-Katastrophen. Aber nichts davon ist mit dem vergleichbar, was wir in diesen Tagen und Wochen weltweit erleben müssen. Und nichts davon ist mit dem vergleichbar, was uns noch bevorsteht": mit diesen Worten wandte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der zusätzlich einberufenen Landtagssitzung ganz im Zeichen der Coronakrise an die Abgeordneten.

Dass es eine solche Situation noch nicht gegeben hat, spiegelt auch das Bild bei der der gerade laufenden Sitzung wider: Nur 39 der 56 Abgeordneten fanden sich dazu im Saal ein. Sie halten großen Abstand und tragen - mit Ausnahme der FPÖ-Abgeordneten - Mundschutzmasken. Das Rednerpult wird regelmäßig desinfiziert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner spricht hinter einer Plexiglaswand. Und auch, dass sie das überhaupt tut, ist keine Alltäglichkeit: Es liegt viele Jahre zurück, dass sich das Oberhaupt des Landes zu einem Tagesordnungspunkt im Landtag zu Wort meldete.

Warum sie das tut, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner jedoch gleich zu Beginn der Sitzung: Die Corona-Pandemie sei die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und die größte Bedrohung seit vier Generationen - für Niederösterreich, für Österreich und die ganze Welt.

Die Art und Weise, wie Österreich mit der Krise umgeht, ist für Mikl-Leitner gut: „Im Kampf gegen das Virus haben wir in unserem Land früher und konsequenter als andere gehandelt. Wir haben strenge Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gesetzt – und diese Maßnahmen zeigen Wirkung", sagte sie. Das habe aber auch Spuren hinterlassen: "Der Kampf gegen das Virus verlangt ausnahmslos allen Menschen in unserem Land auch unglaublich viel ab", betonte die ÖVP-Politikerin.

"Eine Zeit, in der sich der Charakter zeigt"

Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen Niederösterreichern für ihre Disziplin und bei allen, die in der Krise nicht nur sich selbst schützen, sondern auch auf die anderen schauen: „Die Krise ist eine Zeit, in der sich der Charakter zeigt. Das gilt für jede und jeden Einzelnen, das gilt für das ganze Land. Die großen Hilfen - genauso wie die kleinen Gesten, die zeigen: Wir leben in einem wunderbaren Land.“

Trotzdem sei bei vielen Landsleuten neben Vertrauen und Entschlossenheit beim Mittragen der Maßnahmen auch Betroffenheit und Sorge zu spüren. Aber das Ziel der Maßnahmen sei klar: die Zahl der Intensivpatienten möglichst klein zu halten, und damit alles dafür zu tun, ihre Gesundheitsversorgung auch für die Zukunft zu garantieren. Für das Einhalten der Maßnahmen sprach sie allen ein "Danke" aus.

Zwei Herausforderungen: Mitmenschen schützen und Existenz der Betriebe bewahren

Die Bedrohung durch das Virus bringe für die Gemeinschaft zwei große Herausforderungen, sagte die Landeshauptfrau: „Wir müssen das Leben unserer Mitmenschen schützen. Und: Wir müssen die Existenzen unserer Betriebe und ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bewahren.“

Helfen sollen Letzteren dabei das Hilfspaket des Bundes, ein Paket der EU, aber auch die Maßnahmen des Landes. Von denen die Landeshauptfrau zur Konjunktur-Belebung in den kommenden Wochen noch weitere versprach.

Den wichtigsten Beitrag, um Betriebe zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern und wieder zu schaffen, müsse aber jeder einzelne von uns leisten, meinte die Landeshauptfrau: „Indem wir Abstand weiterhin halten, indem wir das Virus eindämmen und damit uns und unsere Mitmenschen schützen. Nur so kann der Weg der Lockerung fortgesetzt werden kann.“

Aufruf zu Zusammenhalt und Unabhängigkeit

Denn man dürfe sich nicht täuschen: „Die Lage bleibt ernst und das Ergebnis ist offen. Weltweit steigt die Zahl der Corona-Opfer weiter rasant. Und niemand kann heute mit Sicherheit sagen, ob in den nächsten Monaten ein Medikament gegen das Virus verfügbar sein wird. Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, ob wir in einem Jahr mit einer Impfung rechnen können." Umso wichtiger sei es zum einen: den globalen Wissenschafts- und Informationsaustauch voranzutreiben. Dabei darf es keine Grenzen geben. Zum anderen müsse man sich aber aus der Abhängigkeit bei der Versorgung von Medikamenten und Schutzbekleidung zu lösen – hin zu mehr Eigenständigkeit. "Diese Wege müssen wir gehen", meinte die Landeshauptfrau.