22-jähriger Niederösterreicher vertritt Jugend bei UN-Versammlung

Staats- und Regierungschefs flogen in den vergangenen Tagen nach New York, um an der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Zwischen die hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus aller Welt mischt sich auch Marvin Huber. Der 22-Jährige aus Hinterbrühl im Bezirk Mödling vertritt als offizieller Teil der österreichischen Delegation die Anliegen junger Menschen vor den Vereinten Nationen. Seit 2012 entsendet die Bundesjugendvertretung auch ein Mitglied zu diesem Treffen.

„In den letzten eineinhalb Jahren habe ich als UN-Jugenddelegierter mit jungen Menschen aus ganz Österreich über ihre Sorgen, Anliegen und Herausforderungen gesprochen. Jetzt freue ich mich, ihre Themen direkt bei der UN-Generalversammlung einbringen zu können“, betont Huber. Höhepunkt seiner Reise ist eine eigene Rede, die er heute um 23.30 Uhr österreichische Ortszeit vor der Generalversammlung halten wird.

Die Ansprache des 22-Jährigen behandelt die Themen Frieden und Sicherheit, die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie die Wichtigkeit wirksamer Jugendbeteiligung. „Ich bin überzeugt davon, dass trotz aller Krisen junge Menschen entschlossen sind, für globale Herausforderungen Lösungen zu finden. Deshalb arbeiten auch wir als Jugenddelegierte besonders stark zusammen, um Jugendstimmen in globale Entscheidungsprozesse zu tragen“, sagt Huber, der mit Delegierten aus Deutschland und Ländern der Afrikanischen Union auch selbst eine Veranstaltung zu Kinderrechten und der Klimakrise organisiert, die im Rahmen der Generalversammlung stattfinden wird.

Huber fordert mehr Mitsprache für junge Menschen

Gerade wenn es um Frieden und Sicherheit gehe, stehe bei Staaten häufig nur der Verteidigungsaspekt im Zentrum der Debatte. Dabei betrifft das Thema viele gesellschaftliche Bereiche, so auch die Jugend, die von der Politik oft ausgeklammert wird, erklärt der Jugenddelegierte: „Junge Menschen haben in dieser Logik viel zu wenig Platz als Akteurinnen und Akteure für Frieden und Sicherheit. Obwohl sie besonders von kriegerischen Konflikten betroffen sind, haben sie zu wenig Mitspracherecht. Es braucht nationale Umsetzungspläne zur UN-Sicherheitsratsresolution Jugend, Frieden und Sicherheit. Generell müssen wir weiter an mehr Diversität in Sicherheitsdebatten und einer stärkeren globale Solidarität mit Opfern von Kriegen und Konflikten arbeiten“, schildert Marvin Huber direkt aus New York. Junge Menschen hätten viel beizutragen, deshalb müssen sie in allen Aspekten von Konfliktresolution, humanitärer Hilfe und aktiver Friedenspolitik einbezogen werden“, betont der Jugenddelegierte.

Hier kann die Rede heute, 28. September. ab 23:30 Uhr live online mitverfolgt werden: https://media.un.org/en/asset/k12/k120qjq6c5