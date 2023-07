Zivildienst: Rosenkranz fordert Aufschub-Option bis Ausbildungsende

Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) hat angekündigt, dass man den Zivildienst (zumindest in Härtefällen) künftig auch in Etappen absolvieren können soll. Die für den Zivildienst zuständige Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) übt daran Kritik. „Das halte ich nicht nur wegen des Verwaltungsaufwandes für eine wenig durchdachte Idee: Zum einen besteht bereits die Möglichkeit einer Sonderdienstfreistellung in dringlichen Fällen, zum anderen hat der Zivildiener bereits Anrecht auf zwei Wochen Urlaub“, begründet sie.

Aus ihrer Sicht müsse es hingegen möglich sein, den Zivildienst aufgrund seines Studiums aufzuschieben. Der 9-monatige Dienst sollte auch nach der Ausbildung, spätestens bis zum Erreichen des 28. Lebensjahrs absolviert werden können. „Derzeit ist es im Regelfall nicht möglich, dass man wegen eines Studiums im Zivildienst Aufschub erhält. Das ist schlichtweg ungerecht“, sagt sie. Ausbildung sei wichtig. Es sei nicht einzusehen, warum junge Männer hier eingeschränkt werden.

„Der Zivildienst in Österreich braucht grundsätzlich Dynamik anstatt Verwaltung des Stillstandes. Eher unausgegorene Ideen werden kaum dazu beitragen, den Zivildienst für die Zukunft fit zu machen. Die zuständige Staatsekretärin hatte zwei Jahre Zeit, ein tragfähiges Konzept auszuarbeiten. Leider bleibt es bei mutlosem Stückwerk und blassen Reförmchen“, kritisiert Rosenkranz.

Dass Erneuerungen in dem Bereich dringend notwendig sind, untermauert sie mit Verweis auf die demographische Entwicklung: Wegen geburtenschwacher Jahrgänge gibt es immer weniger Rekruten, gleichzeitig steigt die Zahl an Untauglichen. Rund jeder Vierte ist mittlerweile wegen körperlicher oder psychischer Beschwerden nicht tauglich. „Unterschiedliche Einrichtungen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Nicht jeder Zivi muss 100 Prozent fit sein, etwa für eine Schreibtischtätigkeit. Es ist durchaus zumutbar, dass Zivildienst-Einrichtungen bei der Bedarfserhebung einen Minimal-Tauglichkeitsgrad angeben“, meint sie. Dadurch könnten voll-taugliche Zivildiener eher den Blaulichtorganisationen zugewiesen werden und die Kontingente dort auffüllen, meint die Landesrätin.

Rosenkranz will Pfege und Naturschutz zu Schwerpunkten erklären

Außerdem fordert Rosenkranz die Einführung von Schwerpunktprogrammen. Wo im öffentlichen Interesse Handlungsbedarf und Ressourcenmangel herrschen, müssen die Zivildienstagentur die Wirkung der Einsätze konzentrieren. Die Bereiche „Pflege und Betreuung“ sowie „Natur- und Umweltschutz“ bieten sich hier an. Allein in Niederösterreich gäbe es eine Fülle von Naturschutz-Einrichtungen, die hier in Frage kämen, meint die auch für Naturschutz zuständige Landesrätin.

„Zivildienst zu leisten ist – genauso wie der Dienst im Bundesheer - etwas Sinnstiftendes, dafür lassen sich Junge gewinnen. Aufgabe der Politik ist es dafür zu sorgen, dass durch den Dienst das soziale und ökologische Netz enger geknüpft wird“, meint sie.