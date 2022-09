Was sich in der Kinderbetreuung bis 2027 ändern soll

Werbung

Vier Wochen nach dem zweiten Geburtstag eines Kindes endet der Kündigungsschutz der Mutter. Das bereitet vielen Familien Probleme: Die Mutter müsste wieder arbeiten gehen. Das ist aber nicht möglich, wenn die Betreuungsmöglichkeiten für das Kind fehlen oder die Familie die Kosten dafür von mehreren hundert Euro pro Monat nicht bezahlen kann. Mit einer Reform der Kinderbetreuung in NÖ soll sich das ändern.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) präsentierten vergangene Woche eine Reform der Kinderbetreuung in Niederösterreich. Heute gab die Landesrätin die ersten Details zur Umsetzung bekannt.

Johanna Mikl-Leitner: „Schlagen ein neues Kapitel in der Kinderbetreuung auf.“ Foto: NLK/Pfeiffer

Ab 2024 können die ersten 2-Jährigen in den Kindergarten gehen

Konkret sind, wie berichtet, fünf Maßnahmen geplant: Ab September 2024 können schon 2-Jährige statt wie seit 2009 2,5-Jährige in den Kindergarten gehen. Dazu müssen die Gemeinden 600 neue Kindergarten-Gruppen schaffen. Vom Land erhalten sie dafür eine höhere Förderung. „Geplant ist das in den nächsten fünf bis sieben Jahren“, erklärte Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Ab 2024 werden also die ersten, jedoch noch nicht alle 2-Jährige einen Kindergarten-Platz erhalten. Geschaffen werden entweder eigene Gruppen für 2- bis 3-Jährige. Wo es nicht genügend Bedarf gibt, können die Kinder auch in alterserweiterten Gruppen betreut werden. Ausgebaut werden muss das Angebot überall in NÖ, speziell in Städten und Ballungsräumen, sagte Pressl.

Zahl der Kleinkind-Gruppen wird von 320 auf 570 erhöht

Neben der Senkung des Kindergarten-Alters soll die Betreuung günstiger und auch für Unter-2-Jährige flächendeckend verfügbar werden. Dazu werden laut Teschl-Hofmeister zu den bestehenden 320 in den nächsten Jahren 250 neue Kleinkind-Betreuungsgruppen gebaut. So soll künftig jedes Kind in Wohnort-Nähe einen Platz erhalten – wenn die Eltern das möchten. Die Gemeinden werden dazu zusammenarbeiten, kündigte Pressl an.

Betreuung ist am Vormittag ist künftig auch für Unter-2-Jährige gratis

Christiane Teschl-Hofmeister: „Wir brauchen 850 neue Betreuungsgruppen.“ Foto: NLK/Pfeiffer

Die Vormittagsbetreuung wird ab September 2023 auch für die Jüngsten kostenlos sein. Bisher war das nur für 3- bis 6-Jährige der Fall. Für Kleinkindbetreuung müssen Eltern bisher im Schnitt pro Monat zwischen 450 und 600 Euro bezahlen. Die Nachmittagsbetreuung bleibt auch in Zukunft am Nachmittag kostenpflichtig. Sie wird jedoch mit 180 Euro pro Monat gedeckelt, erklärte Teschl-Hofmeister. Das soll sowohl für Einrichtungen des Landes als auch für Einrichtungen privater Träger gelten, wenn sie die Förderung des Landes erhalten möchten.

Gruppen sollen verkleinert werden

Die Befürchtung von Fachkräften und Eltern, dass der Ausbau des Angebots zu größeren Gruppen führen könnte, verneint die ÖVP. Im Gegenteil: Sie sollen von aktuell 25 Kindern mit einer Pädagogin und einer Betreuungsperson auf 22 schrumpfen. Wenn in einer Gruppe auch Kleinkinder betreut werden, braucht es mehr Personal für weniger Kinder.

Landtag soll das Paket am 17. November beschließen

Beschließen soll der Landtag das Paket im November. Kosten wird es das Land bis 2027 750 Millionen Euro.