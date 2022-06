"Regenbogen-Symbole zeigen, dass man sein wahres Selbst leben kann"

Werbung

Regenbogen-Zebrastreifen soll es auf Niederösterreichs Landesstraßen nur in Ausnahmefällen geben. Argumentiert wird das in einem Gutachten eines Sachverständigen des Landes mit der dadurch beeinträchtigten Verkehrssicherheit. Nach einem NÖN-Bericht zu diesem Thema, entfachte in sozialen Medien eine Diskussion darüber, ob es derartige Symbole überhaupt brauche und die Gesellschaft nicht wichtigere Probleme habe. Oskar Beneder, Mitorganisator der St. Pöltner Pride Parade, erklärt, warum Regenbogen aus seiner Sicht bedeutsam und notwendig sind.

Regenbogen-Fahnen werden auch bei der Pride Parade in St. Pölten am Samstag zum Bild gehören. Oskar Beneder (Mitte) ist Mitorganisator der Veranstaltung, mit der ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung gesetzt werden soll. Foto: privat

"Diese Symbole sind wichtig für die Sichtbarkeit", sagt der St. Pöltner. Als Teil eines Teams organisiert er am morgigen Samstag, 18. Juni, die STPride, bei der Menschen durch die Straßen ziehen werden, um ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung von Menschen aller sexuellen Orientierungen zu setzen. Aus Beneders Sicht brauche es Paraden, Regenbogen-Fahnen und -Zebrastreifen, um zu zeigen, dass Menschen ihr "wahres Selbst" ausleben können. Gleichzeitig signalisieren sie, dass Hass und Übergriffe auf Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht toleriert werden.

"Nirgends so verzopft wie in Niederösterreich"?

Die Grünen meinten in Reaktion auf die Debatte zu den Regenbogen-Zebrastreifen auf NÖ-Landesstraßen, dass man sich nirgendwo so "verzopft und engstirnig" verhalte wie in Niederösterreich. NÖN-Leserinnen und –Leser zeigten sich verwundert darüber, dass es Bedenken aufgrund der Verkehrssicherheit nur hierzulande gebe – und bunte Zebrastreifen in anderen Bundesländern problemlos umgesetzt werden könnten. Beneder nimmt wahr, dass es, was Offenheit und Toleranz gegenüber der LGBTQ*-Community betrifft, Unterschiede auch innerhalb des Landes gebe. Seine Heimatstadt St. Pölten nennt er mit dem Diversitätsbüro als positives Beispiel. Gerade im ländlichen Bereich kenne er aber viele Personen, die sich nicht trauen sich als homosexuell zu outen.

Eine der Hauptforderungen der Pride-Organisatoren ist ein bundesweites Gesetz über Diskriminierungsschutz im Freizeitbereich. Der NÖN-Bericht über das Anti-Homo-Haus in der Wachau, wo laut eines Hinweises auf der Webseite an gleichgeschlechtliche Paare keine Zimmer vermietet würden, zeigte hier im Februar eine Gesetzeslücke auf. Wichtige Anliegen sind Beneder außerdem die Umsetzung des angekündigten Aus des Blutspendeverbots für homosexuelle Menschen und Verbesserungen im Gesundheitsbereich wie die Schaffung einer eigenen Aids-Hilfe in Niederösterreich.