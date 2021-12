Mikl-Leitner: "Keine Zeit für Neuwahl"

NÖN: Am Montag wurde der neue Bundeskanzler Karl Nehammer mit den neuen Ministern angelobt. Was sind Ihre Erwartungen an ihn?

Johanna Mikl-Leitner: Karl Nehammer hat bereits bisher unter Beweis gestellt, dass er über hohe Führungsqualität verfügt. Er hat das Gewicht, in dieser Bundesregierung für Stabilität zu sorgen. Und das erwarte ich von dieser Regierung auch: Dass sie für die Menschen in diesem Land arbeitet und nach außen hin Geschlossenheit signalisiert. Der Start am Montag ist diesbezüglich gut gelungen.

Wären Neuwahlen nicht besser gewesen als eine weitere Umbildung der Regierung?

Mikl-Leitner: Die Bevölkerung erwartet sich, dass diese Bundesregierung für sie arbeitet. Wir haben noch immer eine Pandemie zu bewältigen, wir haben auch sonst einige Herausforderungen im Land – und wir brauchen eine Regierung, die handlungsfähig ist und sich diesen Herausforderungen stellt. Für vorgezogene Neuwahlen haben wir keine Zeit.

Der erste Entwurf zur Impfpflicht liegt vor. Wie beurteilen Sie ihn?

Mikl-Leitner: Zuerst muss man festhalten, dass keine Partei diese Impfpflicht wollte. Angesichts der geringen Impfquote ist sie aber notwendig, um aus diesem Teufelskreis der Pandemie endlich herauszukommen.

Der generelle Lockdown geht am Sonntag zu Ende. Wie sehen Sie die Öffnungsschritte?

Mikl-Leitner: Die Zahlen gehen nach unten, auch die Situation in den Krankenhäusern hat sich etwas entspannt. Ich erwarte also schon, dass es Öffnungsschritte geben wird. Bei der Frage, wie weit diese Öffnungsschritte gehen werden, sollten wir aber vor allem die Experten hören und dann Entscheidungen treffen.