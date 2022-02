Kinderbetreuung in NÖ wird mit 4,6 Millionen Euro ausgebaut

Die NÖ-Landesregierung hat in ihrer heutigen Sitzung Zweckzuschüssen in der Höhe von rund 4,6 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung beschlossen. Die Zuschüsse sind Teil der 15a-Vereinbarung für Elementarpädagogik und stehen den Tagesbetreuungseinrichtungen und Tageseltern für Investitionskosten, wie etwa für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze oder zur Erreichung der Barrierefreiheit und für Personalkosten zur Verfügung.

Insgesamt werden durch den aktuellen Beschluss 58 Einrichtungen, davon 56 Tagesbetreuungseinrichtungen und zwei Rechtsträger von Tageseltern gefördert, heißt es in einer Presseaussendung aus dem Büro der Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ziel ist die Steigerung der Betreuungsquote der unter 3-Jährigen

„Mit den Mitteln der 15a-Vereinbarung soll vor allem die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen erhöht werden. Damit möchten wir die Kleinkindbetreuung und Elementarpädagogik stärken sowie für die Eltern ein noch familienfreundlicheres Angebot schaffen.

Ziel ist auch, ein sehr vielfältiges Angebot zu ermöglichen - deshalb wird es auch Zuschüsse für Investitionen für die Neuschaffung von Betreuungsangeboten von Tageseltern geben“, sagt die Familien-Landesrätin.

Die aktuelle Art. 15a-Vereinbarung zur Elementarpädagogik und den damit verbundenen Ausbau der Kinderbildungs- und betreuungseinrichtungen wird heuer im August auslaufen. Daher sei man bereits in Verhandlungen mit dem Bund, um rechtzeitig eine Nachfolgeregelung auf die Beine zu stellen.

"Diese Mittel sind enorm wichtig, um auch weiterhin das Niveau der Kinderbetreuung in Niederösterreich so hoch halten zu können", so die Landesrätin