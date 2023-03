Pflegescheck: Ab Oktober beantragbar

Werbung

Die Pflege ist eine unserer wichtigsten Aufgaben“, stellt Niederösterreichs neue (alte) Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister klar. Und hat mit Niederösterreichs neuer Landesregierung in dessen erster (Arbeits-)Sitzung auch gleich den angekündigten Pflegescheck beschlossen. Bis „Ende des zweiten Quartals“ sollen die rechtlichen Grundlagen dafür erarbeitet werden, ab Oktober soll er beantragt werden - und das direkt bei Niederösterreichs Landesregierung.

In Anspruch nehmen können den Pflege- und Betreuungsscheck Personen, die daheim betreut werden und Anspruch auf Pflegegeld der Stufe drei haben. Das sind, so Teschl-Hofmeister, bis zu 47.000 Personen in Niederösterreich - für die es, zusätzlich zum Pflegegeld des Bundes 1.000 Euro pro Jahr vom Land geben soll. Denn, so die Landesrätin: „Unser Motto lautet: Daheim vor stationär.“