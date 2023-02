Erneut Debatte um Proporz

Werbung

In NÖ wird bei der Landtagswahl die Regierung mitgewählt. Durch das Proporzsystem, das es nur noch in Oberösterreich und abgeändert in Wien gibt, sind alle Parteien ab einer gewissen Stärke automatisch in der Landesregierung vertreten.

Somit stehen nach der Landtagswahl 2023 der ÖVP vier, der FPÖ drei und der SPÖ zwei Regierungssitze zu. Der „Proporz“ ist ein Erbe aus der Nachkriegszeit, das die Parteien an einen Tisch zwingen sollte. Ob es noch sinnvoll ist, steht derzeit wieder zur Debatte.

Die Grünen fordern eine Sondersitzung zur Abschaffung des Proporzes und warnen vor einer „Verfassungskrise“, weil in NÖ sowohl Landeshauptmann bzw. Landeshauptfrau als auch dessen Stellvertreter mit einfacher Mehrheit vom Landtag gewählt werden. Laut Verfassung müssen diesmal ÖVP und FPÖ die Posten besetzen. Für den möglichen Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) sieht Krismer keine Mehrheit. Auch IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer wurde deutlich: „Wenn es eine Regierungspartei gibt, die nicht an einer strategischen, konstruktiven Entwicklung des Landes interessiert ist, sollten wir das Proporz-System schnell abschaffen.“

Bisher scheiterten alle „Abschaff-Versuche“. 2013 lehnten das SPÖ und FPÖ in letzter Sekunde ab. Dass es nun schnell geht und eine Sondersitzung einberufen wird, ist unwahrscheinlich. Einerseits würde das Vorbereiten einer Verfassungsänderung dauern. Andererseits müssten sich zwei Drittel der Abgeordneten darauf einigen. Und ÖVP und FPÖ sind weiter für das System. Die SPÖ legt sich nicht fest. Auch in der neuen Periode dürfte also über das System diskutiert werden, das Politikwissenschaftler wie Katrin Praprotnik und Peter Filzmaier veraltet bezeichnen.