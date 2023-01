Was die NÖ Landesregierung seit 2018 (nicht) umgesetzt hat

Werbung

In gut zwei Wochen wird der Landtag neu gewählt. Alle aktuellen Mitglieder der Landesregierung gehen erneut ins Rennen. Was sie in den vergangenen fünf Jahren (nicht) erreicht haben, zeigt dieser Überblick.

Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): Die Landeshauptfrau ist neben Personalangelegenheiten und Themen der Landesverfassung für die Bereiche Staatsbürgerschaft, Kultur und Medien zuständig. Sie nennt die Maßnahmen gegen die Teuerung, das Senken der Arbeitslosigkeit und die in Aussicht gestellten Verbesserungen in der Kinderbetreuung als größte Erfolge. In den mit SPÖ und FPÖ 2018 geschlossenen Arbeitsübereinkommen wurde festgehalten, dass Sicherheitszentren in Wiener Neustadt und St. Pölten entstehen sollen und es Bemühungen braucht, um St. Pölten zur europäischen Kulturhauptstadt zu machen. Initiativen gab es dazu, wenngleich Bad Ischl schließlich den Sieg holte. Was die Sicherheitszentren betrifft, sei St. Pölten auf Schiene, Wiener Neustadt unter Türkis-Blau im Bund gestoppt worden. Nicht gelungen ist der Plan, Institutionen wie das Umweltbundesamt nach NÖ zu holen.

Stephan Pernkopf (ÖVP): Der Landes-Vize verantwortet die Bereiche Umweltschutz, Landwirtschaft, Raumordnung sowie Kliniken. Als gelungen erachtet er das Krisenmanagement, das sich bei Covid sowie beim Waldbrand an der Rax zeigte. Zu den gesetzten Zielen zählte die Umsetzung des Klima- und Energieprogramms 2020. Mittlerweile gibt es ein Folgeprogramm. Der Anteil der Erneuerbaren an der Gesamtenergieerzeugung wurde laut Pernkopf von 58 auf 65 Prozent gesteigert.

Franz Schnabl (SPÖ): Der LH-Stellvertreter der SPÖ ist für Baurecht, Konsumentenschutz und Straßenpolizei zuständig. Als größten Erfolg nennt er die Zusammenarbeit mit „Pro Konsument“ und den beschlossenen Ausbau der Kinderbetreuung, wo er die SPÖ als Ideengeber sieht. Nicht gelungen ist es, Projekte für selbstfahrende Fahrzeuge zu starten.

Martin Eichtinger (ÖVP): Der frühere Diplomat übernahm die Agenden Arbeit, Wohnen, NÖGUS und Europa. In der Arbeitsmarktpolitik sollte der Fokus auf Jugendlichen, Frauen oder Älteren liegen. Während zu Pandemie-Beginn die Arbeitslosigkeit den höchsten Wert seit 1945 erreichte, verzeichnet das Land mit 5,4 Prozent nun die niedrigste Quote seit 2014. Dafür gibt es viele offene Stellen. Langsamer vorangegangen als geplant ist der Ausbau der Primärversorgung. Heute gibt es sechs Zentren – weniger als angekündigt.

Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP): Neu kam 2018 auch Christiane Teschl-Hofmeister in die Politik. Sie verantwortet die Bereiche Familie, Pflege, Jugend und Frauen. Im Arbeitsübereinkommen wurde das Ziel genannt, 200 neue Kleinkindbetreuungsgruppen zu eröffnen. Das ist gelungen. Ende 2022 wurden die Weichen für einen große Betreuungsreform gestellt. Um Pflegekräfte zu gewinnen, gab es Ausbildungsinitiativen wie die Pflegeschule Gaming und Pflege-Schwerpunkte in Mittelschulen. Zudem sollte Gratis-Nachhilfe geprüft werden. Nun gibt es die „Digitale Lernwerkstatt“ mit Gratis-Stunden für Familienpass-Besitzer.

Jochen Danninger (ÖVP): 2020 löste Jochen Danninger Petra Bohuslav im Wirtschafts- und Tourismus-Ressort ab. Ziele waren der Ausbau des Breitbands und der digitalen Verwaltung. Laut Büro Danninger verfügen heute 77 Prozent der NÖ-Haushalte über Breitband mit 100m/bits. Als gelungen nennt er das „Haus der Digitalisierung“ in Tulln. Zudem präsentierte er eine Tourismus-Strategie mit Fokus auf den Drei- und Vier-Stern-Bereich.

Ludwig Schleritzko (ÖVP): An oberster Stelle im Arbeitsprogramm stand das Ziel eines ausgeglichenen Budgets. Corona kam dazwischen. 2021 wurde stattdessen aber das erste Doppelbudget für den Landeshaushalt beschlossen – für Schleritzko neben dem Bau der Umfahrung Wieselburg einer der größten Erfolge. Die im Übereinkommen vorgesehene Waldviertel-Autobahn wurde Ende 2020 begraben, geplante Öffi-Projekte umgesetzt.

Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): Die zweite Sozialdemokratin in der Regierung rückte 2020 in den Fokus. Mit Pernkopf war sie für das Covid-Management verantwortlich. Das sieht sie als gelungen an. Zudem nennt sie die Umstellung der Finanzierung des Rettungsdienstes, die das Arbeitsübereinkommen vorsah, als Erfolg. Projekte wie eine Image-Kampagne für die Kinder- und Jugendhilfe mussten pandemiebedingt aufgeschoben werden.

Gottfried Waldhäusl (FPÖ): Der Freiheitliche verantwortete die Bereiche Asyl und Tierschutz. Zu Letzterem nennt er den Start der Tierschutz-Hotline als Erfolg. Im Asyl-Bereich hebt er die Unterbringung disziplinär auffälliger Asylwerber mit Securitys hervor. Die Unterbringung jugendlicher Asylwerber brachte den Waldviertler auch vor Gericht: Vom Vorwurf des Amtsmissbrauchs rund um das Quartier Drasenhofen wurde er schließlich aber freigesprochen. Das angekündigte Schächt-Verbot erreichte Waldhäusl nicht.