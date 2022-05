Susanne Kraus-Winkler wird Tourismus-Staatssekretärin

Werbung

Nach den Rücktritten der ÖVP-Ministerinnen Elisabeth Köstinger für Landwirtschaft, Tourismus und Zivildienst sowie Margarete Schramböck für Wirtschaft und Digitalisierung kommt es zu umfassenden Umbildungen im Regierungsteam.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) präsentierte soeben die Personalentscheidungen: Landwirtschaftsminister wird der aus Osttirol stammende 47-jährige Direktor des österreichischen Bauernbundes, Norbert Totschnig. Die Wirtschaftsagenden wandern in das Ressort von Arbeitsminister Martin Kocher.

Neu geschaffen wird ein Staatssekretariat für Tourismus, das im Wirtschafts- und Arbeitsministerium angesiedelt sein soll. Besetzt wird das mit der bisherigen Fachgruppen-Obfrau für Hotellerie in der Wirtschaftskammer, Susanne Kraus-Winkler aus Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf). Nehammer bezeichnete sie als "starke Stimme für den Tourismus und die Hotellerie".

In Niederösterreich ist die 65-Jährige keine Unbekannte: Sie hat die LOISIUM Wine & Spa Resort Group mit einem Standort in Langenlois im Bezirk Krems-Land mitbegründet und war von 1995 bis 2015 Obfrau der Fachgruppe Hotellerie in der WKNÖ. Seit 2020 führt sie diese Funktion wieder aus.

Zweites neues Staatssekretariat für Digitalisierung und Breitband

Ebenfalls neu eingerichtet wird ein Staatssekretariat für Digitalisierung und Breitband. Diese Agenden soll Florian Tursky, bisher Büroleiter des Tiroler Landeshauptmanns Günther Platter (ÖVP), übernehmen. Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm wird künftig auch für das Thema Zivildienst zuständig sein.