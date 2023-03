Danninger in Richtung SPNÖ: „Mit Niederösterreich spielt man nicht“

Werbung

Die Situation rund um die Bildung einer neuen Landesregierung scheint ziemlich verfahren. Am Donnerstag hat die Volkspartei Niederösterreich die Verhandlungen nach sechs Wochen gestoppt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von unüberwindbaren Hürden, die von der SPÖ bewusst aufgebaut worden seien. Als „standortschädlich“ nannte Mikl-Leitner die Forderung der SPÖ rund um den Neo-Landesparteichef Sven Hergovich. Seit heute wird mit der FPÖ verhandelt. Schon am Nachmittag wollen ÖVP-NÖ-Chefin Johanna Mikl-Leitner und der FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer eine erste Stellungnahme zu den Gesprächen vor der Presse abgeben.

Ein 118-Seiten Papier wurde von ÖVP und SPÖ bereits ausgearbeitet

Indes ist auch bei den ÖVP-Chefverhandler der Groll über die, ihrer Meinung nach überzogenen Forderungen der SPÖ noch nicht verstummt. „Wir haben mit größtmöglichen persönlichen Einsatz in den vergangenen Wochen in tagelangen Gesprächsrunden versucht, eine gemeinsame Arbeits- und Vertrauensbasis mit dem neuen Team der SPÖ Niederösterreich zu finden. Wir haben in diesen Marathon-Sitzungen mit der SPÖ ein 118-Seiten Papier erarbeitet. Gleichzeitig wurde uns quasi täglich über die Zeitungen von unserem Gegenüber ausgerichtet, dass zu wenig über Inhalte gesprochen wird und die Verhandlungen scheitern können“, erklärt Jochen Danninger. Ein besonderer Dorn im Auge ist Danninger die „junge Wiener Truppe bei der SPNÖ, die täglich den Preis für eine Zusammenarbeit weiter nach oben getrieben hat. Sie haben das Ganze offensichtlich als Spiel gesehen. Aber mit Niederösterreich spielt man nicht., so Danninger. Diese „Wiener Truppe“ kommt aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Christian Kern. ÖVP-NÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner ist sich sicher, dass Kern „mit der ÖVP im Bund noch eine offene Rechnung hat. „Sie haben jetzt die Verhandlungen mit Maximalforderungen zum Scheitern gebracht und machen sich wohl auch bald wieder aus dem Staub“, so Ebner.

Naturgemäß anders sieht das SPNÖ-Chef Sven Hergovich „ Wir sind mit vielen Vorstellungen in die Verhandlungen gegangen und haben diese auf fünf reduziert, so wie das die ÖVP verlangt hat.“ Er lehne die Hinterzimmer-Politik ab und wolle zu seinem Wort stehen, erklärte Hergovich am Donnerstag in der ZIB2.