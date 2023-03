Neuer SPÖ-Geschäftsführer: „Nicht zu schade, in Opposition zu geh

Werbung

Der neue SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander will das Profil der Partei schärfen. Was die laufenden Verhandlungen mit der ÖVP betrifft, betont er, dass es nur ein Arbeitsübereinkommen geben werde, wenn es „zu echten Verbesserungen für die Menschen in NÖ komme“.

Über seine Pläne als neuer SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer, die laufenden Regierungsverhandlungen und die Lage der Bundes-SPÖ sprach die APA mit Wolfgang Zwander. Zu den nach der Landtagswahl laufenden Verhandlungen mit der ÖVP stellte er klar: „Wir wollen Verantwortung übernehmen, aber nicht um jeden Preis.“

Er betont, dass die ÖVP „eine Zeit gebraucht habe, um zu realisieren, dass man auf Augenhöhe verhandeln muss“. Mittlerweile habe ein Umdenken stattgefunden, seit dieser Woche gehe es in den Gesprächen ins Detail. Vorhaben müssten auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden, auch die Zuständigkeiten müssten festgelegt werden, erklärte Zwander. „Ein Arbeitsübereinkommen werden wir jedenfalls nur dann abschließen, wenn die Inhalte passen und es zu echten Verbesserungen für die Menschen in Niederösterreich kommt.“ Gebe es keine Einigung, „sind wir uns definitiv nicht zu schade, in Opposition zu gehen“, so der Parteimanager. In der Proporz-Landesregierung ist die SPÖ mit zwei Mitgliedern, Sven Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig, vertreten.

Im Vorfeld der konstituierenden Landtagssitzung am 23. März kündigte Zwander an, dass die SPÖ Gottfried Waldhäusl keine Stimme geben werde, sollte er von der FPÖ als Landesrat nominiert werden. Ebenso würde man nicht für den freiheitlichen Landesparteichef Udo Landbauer als Landeshauptmann votieren, in Bezug auf eine mögliche Wahl des Blauen zum Landeshauptfrau-Stellvertreter habe die SPÖ noch keine Vorgehensweise festgelegt.

Was die SPÖ NÖ betrifft, sieht Zwander noch viel Potenzial: „Die Sozialdemokratie in Niederösterreich hat viel Potenzial, liegt aber derzeit darunter.“. Es gelte, nach vorne zu schauen. Die Menschen müssten wieder das Gefühl haben, in der SPÖ „eine echte Interessensvertretung“ - etwa bei sozialen Themen - zu haben. Zudem gelte es, selbstbewusster aufzutreten.

Zur Lage der Bundespartei und der Debatte über die Parteiführung wollte er sich nicht äußern: „Ich sehe uns in der SPÖ Niederösterreich zur Zeit in keiner Position, um Ratschläge Richtung Bund zu erteilen. Wir müssen selbst unsere Hausaufgaben erledigen“, hielt der Neo-Parteimanager angesichts des am 29. Jänner eingefahrenen historisch schlechtesten Ergebnisses bei einer Landtagswahl im Bundesland (20,65 Prozent) fest. Es habe in der Sozialdemokratie immer „unterschiedliche Strömungen“ gegeben, „die um Einfluss konkurrieren“. Zudem würden interne Statuten und Regelwerke der Partei genug Möglichkeiten bieten, um die Situation aufzulösen.

Zur Person: Zwander studierte Politikwissenschaft und Journalismus. Der gebürtige Kärntner war zunächst Journalist und wechselte 2015 ins Parlament. Er fungierte als Sprecher der SPÖ-Granden Doris Bures und Christian Kern. Ende 2018 wechselte Zwander ins Wiener Rathaus und wurde Sprecher von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. Zuletzt war der in Wien lebende 38-Jährige bei der Kommunikation Burgenland GmbH tätig. Im Team des neuen SPÖ-NÖ-Vorsitzenden Sven Hergovich übernahm er gemeinsam mit dem EU-Abgeordneten Günther Sidl die Landesgeschäftsführung.