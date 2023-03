SPÖ stellt Bedingungen für Zusammenarbeit mit ÖVP

Werbung

Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass die Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ nicht ganz so harmonisch verlaufen, wie nach außen hin vermittelt werden sollte. Nach langen Verhandlungen am gestrigen Donnerstag rückte der designierte Landes-SPÖ-Chef Sven Hergovich heute aus, um seine Bedingungen für eine in einem Arbeitsübereinkommen paktierte Zusammenarbeit in der Landesregierung öffentlich zu machen. Er betonte, dass das Gesprächsklima in den Verhandlungen zwar konstruktiv sei, die ÖVP bisher aber nur Papiere mit Überschriften präsentiert habe. Es entstehe der Eindruck, die ÖVP sehe sich immer noch "als die Allmächtige“ neben dem „kleinen Juniorpartner SPÖ“. Sie müssen aber begreifen, dass die Wählerinnen und Wähler sie im Landtag und der Landesregierung nicht mehr mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet haben.

Inhaltlich nannte Hergovich fünf Bedingungen für ein Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und SPÖ:

Eine kostenlose ganztägige Kinderbetreuung im ganzen Land

Die Ausweitung des Pilotprojekts Job-Garantie für Langzeitarbeitslose im Marienthal auf das gesamte Land

Einen Heizpreis-Stopp: Konkret bedeutet der laut Hergovich, dass die Heizkosten in keinem Haushalt mehr als fünf Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen dürfen.

Ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige

Eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen, die verbesserte Einkaufsmöglichkeiten, eine Ortskern-Belebung, mindestens einen Bankomaten in jeder Gemeinde und eine Standort-Garantie für Polizei-Inspektionen vorsieht.

Als sechsten strukturellen Punkt verlangte Hergovich ein Demokratiesierungspaket samt Einführung des Verwaltungsprinzips: Wessen Ressort, dessen Zuständigkeit. Konkret versteht er darunter, dass die zuständigen Regierungsmitglieder für ihren Bereich Personal- und Budget-Hoheit ausüben können müssen. Ohne diese Veränderung sei die Umsetzung aller inhaltlichen Ziele gar nicht erst möglich, betonte der Sozialdemokrat. Die Bedingungen sind für ihn der Minimal-Kompromiss. Sie bedeuten nicht, dass die Verhandlungen darauf reduziert werden und in anderen Bereichen - explizit nannte er den Klimaschutz - keine Verbesserungen für Niederösterreich erzielt werden sollen.

SPÖ-Maßnahmen sollen rund 400 Millionen Euro kosten

Kosten würden all diese Maßnahmen laut dem designierten SPÖ-NÖ-Vorsitzenden rund 400 Millionen Euro. Das seien etwa fünf Prozent des Budgets, die dafür umverteilt werden müssen. Das sei aus Hergovichs Sicht für Koalitionsverhandlungen ein normaler Wert.

ÖVP lehnte kostenlose Nachmittagsbetreuung und Anstellung pflegender Angehöriger stets ab

Inhaltlich handelt es sich dabei um Punkte, die für die ÖVP durchaus schmerzhaft sein dürften. Als im Herbst die Kinderbetreuungsreform auf den Weg gebracht worden war, lehnte sie deren Ausweitung auf eine flächendeckende kostenlose Nachmittagsbetreuung für 0- bis 6-Jährige strikt ab. Auch der von der SPÖ bereits in der vergangenen Periode vorgeschlagenen Anstellung pflegender Angehöriger bei einer Gesellschaft des Landes - nach burgenländischem Vorbild - konnte die ÖVP nichts abgewinnen. Hergovich betonte dazu bei der Präsentation der roten Bedingungen: „Ein Kompromiss muss jedem ein bisschen weh tun“. Wie sehr die SPÖ die Bedingungen der ÖVP, die sie in der Vorwoche kundgetan haben soll, schmerzen bzw. wo die Parteien inhaltlich am weitesten auseinander liegen, verriet er in der Pressekonferenz nicht.

Die Regierungsverhandlungen gehen am Sonntag weiter. Abgeschlossen sein müssen sie bis 23. März. An diesem Tag findet die konstituierende Sitzung des neuen Landtags samt Angelobung der Landesregierung statt.