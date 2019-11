Um den ländlichen Raum drehte sich die Reise einer Delegation rund um Bundesratspräsident Karl Bader in der Vorwoche. Diese besuchte zum Austausch Belgien und Frankreich.

In Brüssel trafen die Vertreter der Länderkammer mit der belgischen Senatspräsidentin Sabine Laruelle zusammen. Neben dem ländlichen Raum wurde auch über den belgischen Föderalismus gesprochen. Es zeigte sich: "Die Situation in Belgien ist nur in wenigen Gebieten mit jener in Österreich zu vergleichen. Belgien versucht im Gegensatz zu Österreich, den Abzug der Städter in ländliche Gebiete hintanzuhalten, weil sich die abziehenden Städter am Land nur schwerlich integrieren", fasst Bader zusammen.

Zudem führe diese Stadtflucht zu einem weiteren Anwachsen des ohnehin schon angespannten Pendlerverkehrs in die Ballungsräume Belgiens. "In der deutschsprachigen Gemeinschaft dagegen bemüht man sich mit Erfolg, junge Menschen am Land zu halten oder nach einer Ausbildungsphase wieder zurück in diese Gebiete zu holen", nimmt der Rohrbacher (Bezirk Lilienfeld) von der Reise mit.

Belgien: "Bemühen, Menschen in ländlichen Regionen zu halten, ist bemerkenswert"

Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens hat durch massive Investitionen in die Infrastruktur, etwa bei Schulen, Kultur und Sport, Anreize geschaffen, um ländliche Gebiete für junge und gut ausgebildete Belgier attraktiv zu gestalten. "Dort wird eine Schule erst geschlossen, wenn weniger als zwölf Kinder diese besuchen, bei Kindergärten liegt die Mindestanzahl sogar nur bei sechs Kindern. Die deutschsprachige Gemeinschaft bezuschusst sogar die Kirche, weil diese auch als wichtiger Kulturträger am Land betrachtet wird. Das Bemühen, die Menschen in den ländlichen Regionen zu halten, ist hier bemerkenswert", zeigt sich der Bundesratspräsident begeistert.

Parlamentsdirektion / Thomas Neuhauser Austausch in Belgien.

Am Sitz des französischen Senats im Palais du Luxembourg in Paris traf die Delegation mit dem Präsidenten des französischen Senats Gérard Larcher zusammen. Es zeigte sich, dass es auch in Frankreich Bemühungen gibt, die Dezentralisierung weiter zu intensivieren. Präsident Larcher strich in den Gesprächen die zentrale Position Österreichs in den europäischen Beziehungen hervor: Die Qualität der parlamentarischen Beziehungen zwischen Frankreich und Österreich sei "sehr, sehr gut".

"Österreich bedauert, dass es keine Gespräche mit Nordmazedonien und Albanien gibt"

Bundesratspräsident Karl Bader ging im Gespräch auch auf die Position Österreichs zu Südosteuropa ein: "Die Länder am Balkan sind für Österreich ein wertvoller Bereich Europas. Österreich bedauert, dass es nun keine Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien gibt. Es ist wichtig, dass dieser Schritt gesetzt wird, da Europa ansonsten nicht fertig gebaut ist", betonte er. Bader ersuchte in diesem Zusammenhang um baldige Vorschläge zur von Frankreich vorgeschlagenen Neugestaltung des Beitrittsprozesses, damit die Verhandlungen unter dem EU-Vorsitz Kroatiens beginnen könnten. Der Vorsitzende der Länderkammer sprach sich auch für klare Signale gegenüber der Türkei, insbesondere einer Beendigung der Beitrittsgespräche zur EU aus, was seitens des französischen Senats mit Interesse zur Kenntnis genommen wurde.