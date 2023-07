Interesse an Sommerschule in NÖ gestiegen

Mit einem Plus von 300 Kindern und Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr startet die zweiwöchige Sommerschule am 21. August an 177 Standorten in Niederösterreich. Dabei werden heuer insgesamt 6.662 Schülerinnen und Schüler von 850 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 361 Studierenden unterrichtet. Den Kindern und Jugendlichen soll jene Unterstützung geboten werden, die sie brauchen, um ohne Probleme in das neue Schuljahr starten zu können. „Die Sommerschule ist gekommen, um zu bleiben“, sagt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und freut sich, dass das Angebot so gut genutzt wird.

„Ziel der Sommerschule ist es, den Lernstoff vergangener Jahre zu wiederholen beziehungsweise zu vertiefen und sich auf die nächste Schulstufe oder eine neue Schulart vorzubereiten“, erklärt Bildungsdirektor Karl Fritthum weiter. Das Angebot umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachunterricht, wobei Deutsch und Mathematik die meist gebuchten Unterrichtsgegenstände sind. Der Unterricht findet jeweils in Kleingruppen statt. Die Gruppen bestehen aus sechs bis maximal 15 Schülerinnen und Schülern beziehungsweise aus sechs bis maximal zehn Schülerinnen und Schülern mit maximal drei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.