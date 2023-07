NÖ-Bauernbund: „Linke Ideologie hat über den Hausverstand gesiegt“

Am Mittwoch hatt nun das EU-Parlament gegen den massiven Widerstand konservativer und rechter Abgeordneter für das Renaturierungsgesetz gestimmt: 336 EU-Abgeordnete stimmten dafür, 300 dagegen und 13 EU-Mandatare enthielten sich. Mit dem Ergebnis beginnen nun die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich.

Das Gesetz ist ein zentraler Teil des umfassenden Klimaschutzpakets "Green Deal", mit dem die EU bis 2050 klimaneutral werden soll. Nach Plänen der EU-Kommission sollen mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresgebiete innerhalb der EU bis 2030 wiederhergestellt werden. Konkret geht es beispielsweise um die Wiederaufforstung von Wäldern, die Begrünung von Städten sowie um die Renaturierung von Mooren, die trockengelegt wurden.

Mehr Biodiversität NÖ-Großbauer verteidigt Renaturierungsgesetz

Von „Enteignung“ bis „Umerziehung der Bürger“

Gar nicht glücklich über das Abstimmungsergebnis reagiert der NÖ-Bauernbund. Direktor Paul Nemecek sieht in dem Beschluss eine „wahre Enteignungsverordnung, bei der die linke Ideologie über den Hausverstand gesiegt hat.“ Das Ergebnis mache Nemecek persönlich betroffen, weil der Beschluss die Existenzgrundlage der bäuerlichen Familienbetriebe in Niederösterreich aufgrund einer EU-Entscheidung verschlechtere.

EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber (ÖVP) schlägt in eine ähnliche Kerbe. Er sieht darin eine Fehlentscheidung. „War der Kommissionsvorschlag bereits mangelhaft, so haben wir jetzt einen chaotischen Rechtstext, der hinten und vorne nicht mehr zusammenpasst.“ Bernhuber fordert die EU-Kommission auf, den Vorschlag noch vor den sogenannten Trilog-Verhandlungen zwischen Parlament, Mitgliedsstaaten und Kommission zurückzuziehen und „so rasch wie möglich einen besseren zu machen", so Bernhuber.

Die freiheitliche EU-Sprecherin Petra Steger warnte bereits vor der Abstimmung vor einer "Umerziehung der Bürger in ihrer Ernährung". Konservative Kreise befürchten, dass die Renaturierung auf Kosten der Landwirte geschehe.

Umweltschützer orteten Desinformationskampagne

Umwelt-NGOs und junge Klimaschützer freuen sich über das Ergebnis der Abstimmung. „Wir durften gegen absurde Aussagen seitens der Europäischen Volkspartei-Fraktion (EVP) und des Bauernbundes antreten”, sagt Daniel Shams von Fridays for Future NÖ gegenüber der NÖN. Konservative ließen im Vorfeld der Abstimmung mit Aussagen aufhorchen, dass das Gesetz die Ernährungsversorgung gefährde, Städte in Wälder umgewandelt oder auch dass landwirtschaftliche Betriebe enteignet werden. „Das ist faktenwidrig. Die Behauptungen wurden zugespitzt und stehen so gar nicht in dem Vorschlag drinnen”, sagt Shams. Ganz im Gegenteil. „Die natürlichen Flächen werden wieder einen optimalen Lebensraum für zahlreiche Insekten schaffen. Diese sind auch essenziell für die Landwirtschaft, da die Pflanzen wieder optimal von den Nützlingen versorgt werden können, wodurch auch der Ertrag der Ernte wächst”, behauptet der Umweltaktivist.

Die Fraktion der Europäischen Volkspartei habe „falsche Argumente“ abgeliefert. Es stimme nicht, dass Dörfer wegen der Renaturierungsmaßnahmen weichen oder Landwirte zehn Prozent ihres Ackerlandes aufgeben müssen, heißt es von der Umwelt-NGO Global 2000. „Diese falschen Argumente wurden schon mehrfach von der Wissenschaft durch NGOs und durch die EU-Kommission widerlegt”, sagt Helmut Burtscher-Schaden von Global 2000 gegenüber der NÖN.

Um die Versorgung mit Lebensmittel für die Zukunft abzusichern, müsse man den Rückgang der Biodiversität und den Klimawandel eindämmen. Die EU-Kommission habe das erkannt und deshalb Gesetzesvorschläge zur Wiederherstellung der Natur und zur EU-Pestizidreduktion vorgelegt, sagt Burtscher-Schaden. Besonders wichtig sei ein Revitalisieren von Mooren, da dies ein sehr großes Potenzial haben, um CO2 zu speichern und den Klimawandel entgegenzuwirken.

Renaturierung nur ein Baustein vieler

Eine Renaturierung von 20 Prozent der vormals intakten Ökoflächen reiche jedenfalls nicht aus, um das Insektensterben zu stoppen und den Klimawandel zu bremsen. „Als isolierte Maßnahme wäre es wahrscheinlich zu wenig“, meint Burtscher-Schaden von Global 2000. MIt dem Green Deal als ganzheitliche Strategie, die ein Bündel an Maßnahmen für eine Transformation des gesamten Lebensmittelsystems im ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich vorsieht, sehe es anders aus. „Für den Schutz von Insekten etwa leisten der Gesetzesvorschlag zur EU-Pestizidreduktion (SUR), die Bestäuber-Initiative sowie das Ziel, die Biolandwirtschaft auf 25 Prozent auszubauen, auch wichtige Beiträge“, erklärt Burtscher-Schaden.

Für Shams von Fridays for Future muss Europa ein Leitfunktion in Sachen Umwelt Klimaschutz annehmen. „Dabei müssen wir so viel wie möglich rausholen!”. Jetzt sei es wichtig, dass konstruktive Verhandlungen im Trilog-Prozess zu einem Gesetz führen, sodass der Schutz und die Wiederherstellung der Natur bestmöglich gewährleistet werden können.