ÖVP für Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung

Die Bundesländer sprechen sich für eine rasche Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung aus. Darin ist unter anderem geregelt, dass bei öffentlichen Aufträgen bis 100.000 Euro Direktvergaben getätigt werden können. Im niederösterreichischen Landtag steht am heutigen Donnerstag die Verabschiedung einer Resolution zu diesem Thema auf der Tagesordnung. Der NÖ Gemeindebund fordert zudem eine Aufstockung der Schwellenwerte.

Einer Aussendung vom Donnerstag zufolge haben sich „alle neun Wirtschaftslandesräte über Bundesländer- und Parteigrenzen hinweg“ für eine Verlängerung der Schwellenwerte-Verordnung ausgesprochen. „Es geht mir um den Schutz unserer regionalen Betriebe“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie gehe davon aus, „dass Justizministerin Alma Zadić (Grüne) dieses kräftige Signal in seiner Bedeutung auch wahrnimmt und entsprechend handelt“. Die Schwellenwerte-Verordnung solle jedenfalls um ein Jahr verlängert werden, damit den Betrieben „nicht neue bürokratische Hürden aufgestellt werden“.

Durch die Verordnung des Justizministeriums ist noch bis Ende Juni die Direktvergabe von öffentlichen Aufträgen bis zu 100.000 Euro möglich. Die Regelung komme insbesondere regionalen Klein- und Mittelbetrieben zugute, wurde in der Aussendung betont, „denn sie werden für kleinere Aufträge direkt zur Angebotslegung eingeladen“. Sollte das Ministerium nicht bis Ende Juni aktiv werden, würden die Schwellenwerte auf das Niveau des Bundesvergabegesetzes zurückfallen. Dann könnten Aufträge lediglich bis zu einem Volumen von 50.000 Euro direkt vergeben werden.

Der NÖ Landtag werde die Forderung in seiner heutigen Sitzung in Form einer Resolution an die Bundesregierung bekräftigen: „Sollte die Schwellenwerte-Verordnung nicht zeitgerecht verlängert werden, weckt Justizministerin Alma Zadić ein Bürokratie-Monster, das rasche öffentliche Vergabeverfahren praktisch verunmöglicht und zahlreiche Jobs gefährdet“, warnte Jochen Danninger, ÖVP-Klubobmann in Niederösterreich.

Gemeindebund will Erhöhung der Schwellenwerte

Zudem sollten neben einer Verlängerung der Verordnung auch die Schwellenwerte deutlich erhöht werden, forderte der NÖ Gemeindebund. Berücksichtige man die Inflationsentwicklung seit dem erstmaligen Inkrafttreten 2009 müsste der Schwellenwert statt 100.000 bei 155.980 Euro liegen. „Öffentliche Aufträge sind ein wesentlicher Jobmotor in der Region. Wir Gemeinden fordern daher, Projekte bis zu einem Volumen von zumindest 150.000 Euro an die lokale Wirtschaft direkt vergeben zu dürfen“, meinte Gemeindebund-Präsident Hannes Pressl.