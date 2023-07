LKNÖ verlangt Maßnahmen gegen Tierärzte-Mangel und Eigentumsschutz

Bei der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer NÖ (LKNÖ) in der LK-Technik Mold in Horn wurde die Praxistauglichkeit von EU-Vorgaben infrage gestellt, der Schutz des bäuerlichen Eigentums gefordert und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Agrarmärkte besprochen. Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) forderte in dem höchsten Entscheidungsgremium der Vertretung der Landwirtschaft, dass die EU mehr Fokus auf Ernährungssicherheit lege und ein Bekenntnis zum Pflanzenschutz abgegebe. Dies sei notwendig, damit die Bäuerinnen und Bauern weiterhin das Land mit regionalen Produkten und Energie versorgen können. Wie bereits Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), kritisierte er den EU-Verordnungsentwurf zur Wiederherstellung der Natur, der im europäischen Parlament zuletzt haarscharf keine Mehrheit fand. Er fordert eine generelle Überarbeitung des Entwurfes, da dieser viele Fragen offen lasse. In der derartigen Form lehnt ihn die LKNÖ ab, wie in einer Resolution festgeschrieben wurde.

Einig war man sich in der Vollversammlung, dass Grund und Boden als bäuerliches Eigentum geschützt werden müssen. Laut LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager ist der Schutz “eine gesellschaftliche Notwendigkeit und kein Selbstzweck”, da es eine Selbstversorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen in Österreich garantiere. Für eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Besitz der Bauern, müsse eine Eigenverantwortung und Freiheit der Betriebe gesichert bleiben, weshalb sich die Landwirtschaftskammer-Vollversammlung in der Resolution auch gegen neue Substanzsteuern ausspricht. Eine Besteuerung dürfe es weiterhin nur auf Basis von Erträgen geben.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Preiserhöhungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, für Energie und Betriebsmittel durch den Ukraine-Krieg belasten auch die Landwirte. Die Kammer verlangt daher eine Sicherstellung und Kontrolle des Warentransits von ukrainischen Agrarexporten und geeignete Maßnahmen für den gesamten europäischen Markt.

Um dem Tierärztemangel entgegenzuwirken, will die LKNÖ eine längere Dienstausübungsmöglichkeit für Beschautierärztinnen und- ärzte sowie Maßnahmen, um den Zugang zum veterinärmedizinischen Studium für inländische Studentinnen und Studenten wieder zu erleichtern. Außerdem müsse die Ausbildung im Bereich der Nutztierpraxis attraktiver gestaltet werden.