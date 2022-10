Rettung vor der Teuerung: So hilft das Land den Einsatzorganisationen

Werbung

Diejenigen, die sonst anderen helfen, brauchen jetzt selbst Unterstützung: Beim Rettungsgipfel im Landhaus wurde ein Unterstützungspaket für Rettungsorganisationen beschlossen. Die drei von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierten Maßnahmen betreffen das aktuelle sowie das kommende Jahr. Sie kosten in Summe 10 Millionen Euro.

Erstens soll es einen Teuerungsausgleich für die massiv gestiegenen Energie- und Sprit-Kosten geben. Dafür nimmt das Land 2,5 Millionen Euro in die Hand. "Das entspricht einer Pauschale in der Höhe von 35 Prozent der bestehenden Verträge bzw. Förderungen", erklärte Mikl-Leitner. Beschlossen werden soll der Teuerungsausgleich in der nächsten Regierungssitzung. Danach werde er "ehestmöglich ausbezahlt". In den 2,5 Millionen Euro inkludiert sind laut der Landeshauptfrau auch 130.000 Euro für die Flugrettung sowie 31.000 Euro für die Bettenintensiv-Transporte des Samariterbundes.

Für 2023 soll es zudem Liquiditätsvorauszahlungen geben - und zwar in Höhe von 75 Prozent der jährlichen Vertragssumme der Rettungsorganisation. Dafür werden seitens des Landes rund sieben Millionen Euro zur Verfügung gestellt. "Wir wollen den Rettungsorganisationen Planbarkeit und den Menschen die Sicherheit geben, dass sie sich weiterhin auf die Rettungsorganisationen verlassen können“, erklärte Mikl-Leitner. Um den Sinn und Zweck dieser Maßnahme dokumentieren zu können, werde sie von einem Wirtschaftsprüfer begleitet.

Wie schon für 2022 werden außerdem auch 2023 die Sondermittel für die Flugrettung mit rund zwei Millionen Euro und die Bettenintensiv-Transporte mit rund 65.000 Euro berücksichtigt. Gesondert unterstützt wird darüber hinaus der notärztliche Dienst des Roten Kreuzes. In die 15 Notarzt-Stützpunkte werden 730.000 Euro investiert, etwa für die Bezahlung an Sonn- und Feiertagen, für Nacht- und Bereitschaftsdienste. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) betonte bei der Präsentation des Hilfspakets, dass die Akutmedizin in Niederösterreich mittelfristig neu aufgestellt und weiterentwickelt werden müsse.

Rettung Symbolbild Foto: Weingartner-Foto

Alleine das Rote Kreuz braucht 300.000 Liter Diesel pro Monat

Wie notwendig diese Hilfe ist, unterstrichen Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll und Samariterbund-Präsident Hannes Sauer im Anschluss an den Rettungsgipfel. Die Kosten für Sprit, Medikamente und Löhne sind massiv gestiegen. "Alleine wir beim Roten Kreuz brauchen pro Monat 300.000 Liter Diesel", erzählte Schmoll. Die Mehrkosten liegen in Millionen-Höhe. Sauer betonte, dass mit dem Hilfspaket dafür gesorgt werde, dass das Sicherheitsnetz in Niederösterreich nicht kleiner wird.

Zu Einsparungen oder Einschränkungen ist es im Rettungswesen aufgrund der Teuerungen noch nicht gekommen. Mikl-Leitner meinte, dass das Hilfspaket dafür sorgen soll, dass das auch in Zukunft nicht notwendig sein wird. Davon profitieren werden neben dem Roten Kreuz und dem Samariterbund, die Johanniter Niederösterreich-Wien, der Sozialmedizinische Dienst, die Bergrettung NÖ-Wien, die Höhlenrettung NÖ, die Wasserrettung NÖ sowie die ÖAMTC-Flugrettung.

"Andere Voraussetzungen bei Feuerwehren"

Auf die Frage, ob es auch ein Hilfspaket für Feuerwehren geben werde, antwortete Mikl-Leitner, dass die Feuerwehren andere Voraussetzungen haben. Sie legen weniger lange Strecken zurück und sind auch von den Teuerungen im Bereich der Medikamente nicht betroffen.