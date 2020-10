Es gibt sie überall, und von manchen weiß man gar nicht, dass dieses wirklich welche sind: Denkmäler. Doch was alles kann ein Denkmal sein?

Johannes Authried Die Dreifaltigkeits- beziehungsweise Pestsäule auf dem Neunkirchner Hauptplatz wurde im Vorjahr unter Einhaltung aller Denkmalschutz-Vorschriften aufwendig restauriert.

Münzen, Schmuck, Waffen, aber auch Gebäude oder Sammlungen können zum Denkmal werden. Somit sind es bewegliche und unbewegliche Gegenstände, die auch vom Gesetzgeber als Denkmal definiert werden. Doch diese Gegenstände müssen auch bestimmte Kriterien erfüllen. So sollten es Dinge sein, die von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung sind und deren Erhalt im öffentlichen Interesse liegt. Mit den Denkmälern tritt gleichzeitig auch der Denkmalschutz in Kraft. Hier entscheidet jedoch der Eigentümer darüber, ob das automatisch oder per Bescheid funktioniert.

Befindet sich der Gegenstand im Eigentum des Bundes, eines Bundeslandes, einer sonstigen öffentlichen Körperschaft, eines Fonds oder einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgemeinschaft, tritt der Denkmalschutz automatisch in Kraft. Ausnahmen sind jedoch unbewegliche Denkmäler (z. B. Gärten, Parks, Gebäude). Diese müssen seit 2009 genau bezeichnet werden. Bei allen sonstigen Eigentümern kommt das Bundesdenkmalamt ins Spiel. Dieses überprüft das öffentliche Interesse am Erhalt des Denkmales und setzt den Denkmalschutz per Bescheid in Kraft.

10.616 geschützte Denkmäler in Niederösterreich

Ist das Denkmal statisch oder bauphysikalisch in einem Zustand, der eine Instandsetzung gar nicht mehr oder nur mit großen Veränderungen erlaubt, dann gibt es für das Denkmal eine Unterschutzstellung. Wie viele Denkmäler unter Schutz stehen, kann jederzeit auf der Homepage des Bundesdenkmalamtes nachgelesen werden.

In Niederösterreich gibt es mit 10.616 geschützten Denkmälern die meisten in ganz Österreich. Die Liste wird mit 1. Jänner vom Bundesdenkmalamt aktualisiert und ist auf dessen Homepage öffentlich einsehbar.

Mit dem Denkmalschutz gehen aber auch einige Pflichten einher.

Bewilligungspflicht: Jede Veränderung an einem Denkmal ist durch das Bundesdenkmalamt untersagt.

Erhaltungspflicht: Der Verfall eines Denkmales muss verhindert werden. Instandhaltungsmaßnahmen müssen aber nur dann durchgeführt werden, wenn es sich um zumutbare Maßnahmen handelt, für die man nur geringe Geldmittel aufbringen muss.

Anzeigepflicht: Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen müssen dem Bundesdenkmalschutz acht Wochen vor Arbeitsbeginn schriftlich oder mündlich übermittelt werden.

Veräußerungsanzeige: Ein Denkmal darf nur an jenen veräußert werden, der sich gegenüber dem Bundesdenkmalamt namhaft gemacht hat. Eine Veräußerung einzelner Gegenstände, wie zum Beispiel aus einer Sammlung, kann schriftlich bewilligt werden.

Meldepflicht bei Zufallsfunden: Das Auffinden von potenziellen Denkmälern muss unverzüglich dem Bundesdenkmalamt gemeldet werden.

Forschungsgrabungen : Müssen durch das Bundesdenkmalamt bewilligt werden. Bewilligungen erhalten grundsätzlich nur Personen, die ein einschlägiges Studium absolviert haben.

Exportbeschränkungen: Archivalien und denkmalgeschützte Gegenstände dürfen nur mit Bewilligung des Bundesdenkmalamtes exportiert werden.

Zutritts-, Informations- und Meldepflichten: Dem Bundesdenkmalamt sind erforderliche Auskünfte zu erteilen sowie Besichtigungen und wissenschaftliche Untersuchungen zu gestatten.

Denkmalschutzaufhebung: Bevor der Denkmalschutz aufgehoben wird, muss das Bundesdenkmalamt alle für die Erhaltung wie auch Zerstörung sprechenden Umstände abwägen.

Besichtigungs- und Zutrittsrechte: Für die Öffentlichkeit besteht kein Anspruch, Denkmäler besichtigen oder betreten zu dürfen.

