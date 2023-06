Wie man an das Geld aus dem Corona-Fonds kommt

Für den von ÖVP und FPÖ präsentierten Corona-Fonds stehen jetzt die Richtlinien. Ab 1. September können Ausgaben, die zwischen dem Beginn des ersten Lockdowns am 16. März 2020 und dem Maßnahmen-Ende am 30. Juni 2023 getätigt wurden, eingereicht werden. Möglich ist das bis 28. Februar 2025. Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es vom Land eine Entschädigungszahlung bzw. Förderung:

Hier der Livestream zur Präsentation am Freitag ab 12.55 Uhr:

Wie bereits angekündigt, gibt es für vom Verfassungsgerichtshof gekippte Corona-Strafen eine Ausgleichszahlung.

Auch, wenn für das gerichtliche Vorgehen gegen gekippte Corona-Strafen Kosten angefallen sind, gibt es Geld. Vorgesehen ist ein Zuschuss für Anwaltskosten, sofern die Honorarnoten und Zahlungsweise nachgewiesen werden können. Die Höchstgrenze liegt bei 1.000 Euro pro bekämpfter Strafe.

Für ärztlich bestätigte Impfbeeinträchtigungen durch das Covid-19-Vakzin gibt es eine Pauschalzahlung von 1.500 Euro. Bei zusätzlicher Bestätigung eines stationären Aufenthalts aufgrund der Verabreichung der Corona-Impfung gibt es 1.500 Euro Entschädigung.

Menschen, die nachweislich an Long-Covid leiden, bekommen eine Pauschalzahlung von 1.000 Euro. 1.500 Euro gibt es auch hier, wenn deshalb ein Krankenhaus-Aufenthalt notwendig war.

Können Ausgaben für während der Pandemie aufgetretene psychische Beeinträchtigungen nachgewiesen werden, werden sie ebenfalls erstattet - bis zu einer Höhe von maximal 1.000 Euro. Erforderliche Therapien werden zusätzlich mit 500 Euro gefördert.

Vereine, die sich für Menschen einsetzen, die Schäden oder Beeinträchtigungen aufgrund der Corona-Impfung haben, erhalten auch eine Förderung. Wie hoch diese Förderung ist, ist bisher nicht bekannt.

Eltern können auch einen Zuschuss zu Freizeit-Aktivitäten ihrer Kinder und Jugendlichen beantragen. Möglich ist das, wenn die Kinder an Corona- oder Corona-Maßnahmen bedingten Problemen litten oder gelitten haben. Hier gibt es einen Betrag von maximal 200 Euro pro Person.

Ein Zuschuss kann auch für Nachhilfe-Stunden beantragt werden - und zwar gibt es für bereits absolvierte und bezahlte Nachhilfe maximal 500 Euro Förderung.

Finanzielle Zuschüsse sind auch für sonstige Ausgaben vorgesehen, die zur Beseitigung einer nicht selbstverschuldeten persönlichen oder familiären Notlage nötig waren. Als Beispiele werden Behandlungen, Therapie oder Begräbniskosten genannt. Gefördert wird das mit maximal 500 Euro.

Gefördert werden auch Vereine, die Leistungen anbieten bzw. angeboten haben, die zum Ziel haben, Corona- und/oder Coronamaßnahmen-bedingte Probleme bei Kindern und Jugendlichen durch Projekte zur Förderung der psychischen und/ oder physischen Gesundheit zu bekämpfen. Dafür gibt es maximal 2.000 Euro pro Projekt, wenn es zwischen von 1. September 2023 und 28. Februar 2025 eingereicht wird.

Die Förderungen sollen bis 31. August 2025 ausgezahlt werden. Dotiert ist der Corona-Fonds insgesamt mit 31,3 Millionen Euro. Weniger als ein Prozent der Mittel werde für das Rückzahlen gekippter Corona-Strafen verwendet. „Mit der Masse der Mittel unterstützen wir Menschen, die unter Long-Covid leiden, Kinder und Jugendliche, die in der Schule ins Hintertreffen geraten sind und Vereine, die das sportliche und gesellschaftliche Leben fördern“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Beschluss ist nur noch Formsache

Bevor Geld fließen kann, ist jedoch noch der offizielle Beschluss der Landesregierung nötig. Gefällt werden soll der, wie berichtet, in der kommenden Regierungssitzung am Dienstag, 27. Juni. Die Entscheidung ist jedoch reine Formsache, da ÖVP und FPÖ die Richtlinien gemeinsam erarbeitet haben. Zusammen haben sie in der Landesregierung eine Mehrheit, auch wenn die SPÖ gegen die Richtlinien stimmen sollte.

Die Website, über die sämtliche Anträge abgewickelt werden können, soll noch im Juli mit Details und konkreten Informationen online gehen.

„Wir haben alles rausgeholt, was nur irgendwie möglich ist. Die Wiedergutmachung ist auch eine Mahnung dahingehend, dass die Freiheit und die Grundrechte unserer Bevölkerung nicht verhandelbar sind“, meint Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ). „Maßnahmen-Kritiker, die einen Geldregen ohne eine gesetzliche Grundlage erwarten, müssen wir enttäuschen“, meint hingegen Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).