FPÖ fordert ein generelles Verbot von Schächtungen

Die rituelle Schlachtung von 213 Schafen in einem Schlachtbetrieb in Haschendorf (Bezirk Wiener-Neustadt-Land) beschäftigt derzeit das Landesgericht Wiener Neustadt. Sechs Männer und ein Tierarzt stehen wegen Tierquälerei vor Gericht. Die FPÖ nimmt das zum Anlass, um ein generelles Schächt-Verbot zu fordern.

Verstanden wird unter dem Schächten eine Art rituelles Schlachten von Tieren. Dabei werden deren Halsschlagader, Luft- und Speiseröhre durchtrennt, um sie möglichst vollständig und schnell ausbluten zu lassen. Dieser Ritus wird insbesondere im Judentum und Islam praktiziert, weil der Verzehr von Blut verboten ist. Beim Schächten im Judentum wird das Tier vor dem Schlachten nicht im Voraus betäubt, da dies nach jüdischer Auffassung zu einer Verletzung des Tieres und unbrauchbarem Fleisch führen würde.

Unter gewissen Voraussetzungen ist Schächten in Österreich erlaubt

Grundsätzlich ist das Schächten in Österreich nach § 32 des Tierschutzgesetzes verboten, darf allerdings bei “zwingenden religiösen Geboten oder Verboten einer gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft” und unter gewissen Voraussetzungen – zum Beispiel unter Anwesenheit eines Arztes und einer sofortigen Betäubung nach dem Schnitt – durchgeführt werden. Ein strafrechtliches Verbot ist in Österreich aufgrund der Religionsfreiheit verfassungswidrig.

Die FPÖ will das ändern. Sie erneute anlässlich des Falls in Haschendorf ihre Forderung, Schächtungen generell zu verbieten. „Wir Freiheitlichen haben uns immer gegen diese Form der Tierquälerei ausgesprochen“, erklärt FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner in einer Presseaussendung. Bisher seien ihre Anträge dazu auf Bundesebene immer abgelehnt worden.

“Dabei gebe es durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom Dezember 2020 grünes Licht, um ein Verbot zu erlassen und das Schächten ohne vorherige Betäubung zu verbieten“, meint Schmiedlechner. Tatsächlich dürfen EU-Staaten auch für rituelle Schlachtungen eine Betäubung des Tieres vorschreiben, da dies nach Ermessen des EuGH grundsätzlich nicht gegen das Recht auf Religionsfreiheit verstößt.