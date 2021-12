Nach acht Wochen Pause kehrt Bundesbäuerin in den Nationalrat zurück

Nur acht Wochen lang dauerte die Nationalrats-Pause von Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger. Die 46-Jährige aus Stollhof in der Gemeinde Hohe Wand im Bezirk Wiener-Neustadt-Land musste ihr Mandat am 13. Oktober an Sebastian Kurz abgeben, als dieser als Bundeskanzler zurückgetreten und in den Nationalrat gewechselt war - wir hatten berichtet:

In einer Sondersitzung wird Kurz heute auch sein Nationalratsmandat zurücklegen. Neumann-Hartberger feiert damit ihr Comeback: Sie erhält das Mandat zurück, das sie zu Beginn der Periode im Zuge der Regierungsbildung vom damaligen Kanzler bekommen hat. Die (Wieder-)Angelobung findet gegen 14 Uhr statt.

"Überraschend abgegeben,

überraschend zurückbekommen"

"Genauso überraschend, wie ich es vor acht Wochen abgeben musste, habe ich es jetzt zurückbekommen", sagt die Niederösterreicherin. Gezögert, ob sie zurückkehren soll, habe sie aber nicht: "Das war klar. Es ist eine Ehre und ich freue mich, die Tätigkeit wieder aufnehmen zu können. Wenn man Politik gern macht, legt man das nicht einfach plötzlich zur Seite."

Viel Zeit, sich um ihre landwirtschaftlichen Aufgaben zu konzentrieren, wie sie es im vorläufigen Nationalrats-Abschieds-Interview im Oktober angekündigt hatte, blieb Neumann-Hartberger in der Zwischenzeit nicht. "Ich hatte trotzdem viele Termine und habe mich verstärkt um meine Mutter gekümmert", erzählt sie.

Ihr Thema bleibt die Landwirtschaft auch im Nationalrat: "Ich will mich wieder bei Agrar- und Sozial-Themen wie Familie einbringen."