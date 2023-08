VPNÖ-Landesgeschäftsführer Ebner soll ins Team des Kanzlers wechseln

Das Kanzleramt und die ÖVP-Bundespartei bekommen noch einen bekannten Niederösterreicher mehr ins Team. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner soll, wie der „Kurier“ berichtete, in das Team von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wechseln. Dort soll er unter dem Wiener Neustädter Generalsekretär Christian Stocker die Kampagnen der Bundespartei verantworten.

Ebner ist dann der vierte Niederösterreicher im Bunde: Nehammer selbst ist zwar Wiener, wurde jedoch in der VPNÖ politisch sozialisiert. Er war von 2013 bis 2015 als ÖVP-Kommunalreferent in St. Pölten tätig. Im Dezember 2021 holte er als Kanzler seinen ehemaligen Chef, den früheren VPNÖ-Landesgeschäftsführer und nunmehrigen Innenminister Gerhard Karner, nach Wien. Auch der ÖVP-Kommunikationschef und frühere Pressesprecher von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, hat seine Wurzeln in St. Pölten: Er war ab 2003 Pressesprecher der Landespartei. Generalsekretär Christian Stocker ist Vizebürgermeister von Wiener Neustadt.

In der zweitgrößten NÖ-Stadt lebt auch der voraussichtliche Nachfolger Ebners. Matthias Zauner dürfte das Amt des Landesgeschäftsführers übernehmen. Der 37-jährige gebürtige Horner ist seit Februar Landesgeschäftsführer des NÖAAB und außerdem Klubobmann der ÖVP Wiener Neustadt. Zuvor war er Büroleiter des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger. In der Stadt ist er gerüchteweise auch als Bürgermeister-Nachfolger von Schneeberger im Gespräch.

Der Weg Zauners wäre dem Ebners ähnlich: Auch der 50-jährige Bernhard Ebner war vor seiner Funktion als Landesgeschäftsführer, wo er neben der Landeshauptfrau als erstes Sprachrohr der VPNÖ fungierte, Geschäftsführer des NÖAAB. Sein Abgang in dieser Funktion zeichnete sich bereits ab: Vor der Landtagswahl war er als Nachfolger des früheren Klubobmanns Klaus Schneeberger im Gespräch. Aufgrund der Wahlniederlage änderte sich der Plan der Schwarzen in Niederösterreich. Weil die ÖVP zwei Regierungssitze verloren hatte, erhielt der bisherige Tourismus-Landesrat Jochen Danninger den Job als Klubobmann.