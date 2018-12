"Ruhepol im geschäftigen Treiben der EU-Politik und Erinnerung daran, dass vor allem das Menschliche zählt", nennt der Europaabgeordnete Othmar Karas die 17 Jahre alte und 3,5 Meter hohe Nordmanntanne aus dem Bezirk Horn, die nun mitten im Parlamentsgebäude in Brüssel steht.

"Die Tanne ist auch ein Symbol für die ehrliche Arbeit der Bäuerinnen und Bauern in Österreich."Othmar Karas MEP

Karas überreichte den Baum heute offiziell an die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mairead McGuinness und dankte dabei besonders den "hundert helfenden Händen in Österreich, die seit vielen Jahren ein Stück österreichische Weihnacht ins EU-Parlament" bringen. "Die Tanne ist auch ein Symbol für die ehrliche Arbeit der Bäuerinnen und Bauern in Österreich", so Karas.

Die Tanne stammt dieses Jahr aus Rodingersdorf aus einer Kultur des Obmanns der niederösterreichischen Christbaumbauern, Franz Raith, der die Tanne gemeinsam mit Christbaumkönigin Jennifer Fröhlich ausgesucht hat. Die Tanne wurde von der AUA/Lufthansa nach Brüssel transportiert. Die Kosten dafür übernahm die Kooperationsplattform Forst Holz Papier (FHP) mit dessen Vorsitzenden Rudolf Rosenstatter.

Die Übergabe der Tanne wurde musikalisch umrahmt vom Lienzer Sängerbund aus Osttirol. Der Baum glänzt in mundgeblasenem und handbemaltem "Gablonzer Christbaumschmuck" aus Oberösterreich. Das Verbindungsbüro der niederösterreichischen Landesregierung unterstützt den Empfang zur Übergabe des Baums.

Begründet wurde die Tradition der österreichischen Christbäume in Brüssel 1998 durch die damalige EU-Abgeordnete Agnes Schierhuber. Sie wollte den bis dahin üblichen Plastikbaum aus dem Parlament verbannen. Fortgesetzt wurde die Tradition von Elisabeth Köstinger. Nachdem diese im vergangen Jahr in die Bundesregierung wechselte, übergab heuer der Leiter der ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament, Othmar Karas, die Tanne.