Eine ungewöhnliche Allianz bildete sich in Niederösterreich gegen die Entscheidungen der Bundesregierung sowie fehlende Vorbereitung durch die Bildungsdirektion sowie die Bildungslandesrätin in NÖ auf den zweiten Lockdown an den Schulen: Bevor in der gestrigen Landtagssitzung in einer Aktuellen Stunde über die Schulschließungen diskutiert wurde, sprachen sich SPÖ, FPÖ und NEOS gemeinsam gegen das Aussetzen des Präsenzunterricht aus.

In emotionalen Statements kritisierten SPÖ-Bildungssprecherin Elvira Schmidt, FPÖ-Bildungssprecherin Vesna Schuster und NEOS-Bildungssprecherin Indra Collini die späte Information für Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern, fehlende Laptops und die "verpasste Chance" des Landes, sich auf einen neuerlichen Lockdown an den Schulen vorzubereiten.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister Josef Herfert

"Die Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort der Kontakte, ein Ort, an dem Freundschaften gepflegt werden", erklärte Schmidt, die selbst Direktorin der Mittelschule Hirtenberg (Bezirk Baden) ist, warum sie gegen Schulschließungen ist. Man hätte zuerst andere Schritte setzen müssen. Und selbst im Falle der Schließung, Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer früher informieren. Die hätten durch die Ankündigung am Samstag nur 48 Stunden für das Vorbereiten des Distance Learning Zeit gehabt.

Im Büro von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont man hingegen, dass man sich im Land seit dem Sommer auf eine mögliche zweite Schulschließung vorbereitet habe: Es habe Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Digitalisierung für Lehrpersonal gegeben, einen Bildungsgipfel, bei dem alle Akteure die Situation besprachen. Außerdem seien die Pädagoginnen und Pädagogen getestet und konkrete Handlungsempfehlungen für die Bildungseinrichtungen erstellt worden.

Debatte um Laptops für Familien, die keine haben

Gleichzeitig ist das rot-blau-pinke Trio in Sorge, dass durch das neuerliche Homeschooling gerade die schwächeren Schülerinnen und Schüler auf der Strecke bleiben. "Schulen niederfahren, heißt Chancen niederfahren", meint Collini. So hätten viele Kinder und Jugendlichen immer noch keine geeigneten Geräte für den Heimunterricht. Die seien, so die pinke Politikerin, vom Land zwar versprochen worden, aber nicht oder in nicht ausreichender Zahlen an den Schulen angekommen. "Es gibt Schulen, wo es 35 Geräte bräuchte, dort wurden drei bis fünf geliefert", berichtet Schmidt. Aus dem Büro von Teschl-Hofmeister hingegen heißt es, dass hat das Land bereits im Frühjahr viele Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten ausgestattet habe.

So habe das Land selbst 500 Laptops angeschafft, über Spenden von Unternehmen und die Mobilisierung der Restbestände von Schulen seien weitere hinzugekommen. Für den zweiten Lockdown seien weitere 770 Stück vom Land angekauft und zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden 150 Geräte über die Raiffeisen-Holding und die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien gespendet. "Alle verfügbaren Geräte werden seit Dienstag koordiniert vom Land Niederösterreich an Mittelschulen, Polytechnische Schulen, Sonderschulen, Berufsschulen und Landwirtschaftliche Fachschulen ausgegeben", heißt es aus dem Büro der Bildungslandesrätin.

"Nicht jeder hat 200-Quadratmeter-Haus"

Schuster betont, dass nicht alle Familien große Wohnungen hätten, in denen für die Kinder geeignete Plätze zum Lernen zur Verfügung stehen. Sie spricht von einem "provokanten und unnötigen Brief aus dem Ministerium", in dem Eltern darauf hingewiesen worden sein sollen, dass sie den Arbeits- und Spielbereich der Kinder klar abtrennen und einen ruhigen Ort zum Lernen schaffen sollen. "Hätten jeder ein 200-Quadratmeter-Haus würde jeder selbst auf diese Idee kommen", meint die FPÖ-Politikerin.

Für Trio braucht es digitale Aufrüstung und Laptops für alle

Als konkrete Forderung verlangen die drei, dass in Niederösterreich alles getan werden müsse, damit nach den zwei Wochen Lockdown der Präsenzunterricht gewährleistet ist. Es brauche eine Teststrategie sowie digitale Aufrüstung der Schulen und die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Laptops.

Aus dem Büro von Teschl-Hofmeister heißt es, dass es weiterhin strenge Hygienemaßnahmen, und je nach Infektionslage auch angepasste Konzepte für den Ablauf des Unterrichts, und bei Bedarf auch regional angepasste Maßnahmen geben werde. "Wir möchten den Schul- und Kindergartenalltag möglichst normal, aber auch so sicher wie notwendig gestalten. So auch weiter der Appell an alle Beteiligten, auch im Privatbereich Eigenverantwortung zu übernehmen und sich an Empfehlungen zu halten."