Mithilfe der SPÖ-Initiative “Aktion 40.000” sollen langzeitarbeitslose Menschen in Niederösterreich bei ihrer Gemeinde, sozialen Unternehmen oder gemeinnützigen Vereinen ihren neuen Job finden. Andreas Kollross, SPÖ-Nationalratsabgeordneter, ist zuversichtlich, dass die NÖ-Gemeinden in der Lage seien, Arbeitsplätze für viele Arbeitslose in Niederösterreich zu schaffen. In Bereichen wie etwa Verwaltung oder Kinderbetreuung gäbe es genug potentielle freien Stellen, sagt der SPÖ-Kommunalsprecher.

Die Bundesregierung lehnt die SPÖ-Initiative ab

Allerdings stößt die Initiative auf Ablehnung seitens der Bundesregierung. Diese Reaktion wurde auch am Donnerstag, 4. März, bei einer SPÖ-Pressekonferenz in St. Pölten scharf kritisiert. “Die Menschen haben das Recht auf die Arbeit”, “Der Bundeskanzler hat früher unsere Anträge mit Strache abgelehnt, und jetzt mit Kogler” oder “Alles was die SPÖ vorschlägt, streitet die Bundesregierung ab”, waren Parolen, die am 4. März bei der SPÖ-Pressekonferenz zu hören waren. Zudem kritisierte Kollross, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz für seine PR-Kampagnen mehr als 210 Millionen ausgibt, um sich gut zu präsentieren, aber 260.000.000 Euro für arbeitslose Menschen in Österreich seien ihm zu viel. Auf 260 Millionen Euro sollen sich nämlich die Ausgaben für die “Aktion 40.000” belaufen.

Weitere SPÖ-Maßnahmen

Die SPÖ Niederösterreich fordert weiterhin Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 35 Wochenstunden oder Vier-Tage-Woche. Mit diesen Maßnahmen soll es laut SPÖ-Landesparteivorsitzenden Franz Schnabl möglich sein, mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Zudem weist der SPÖ-Landesrat auf den Fachkräftemangel in Niederösterreich hin. Diesem kann man mit Digitalisierung entgegensteuern. “Es gibt eine Studie des Weltwirtschaftsforums, laut der im Jahr 2025 Maschinen und Algorithmen mehr Arbeitsstunden verrichten werden, als Menschen“, erklärt Schnabl.

SPÖ- Initiative“Aktion 40.000” im Überblick

- richtet sich an alle Langzeitarbeitslosen – nicht nur an jene über 50 Jahre.

- soll nicht ein Jahr, sondern zwei Jahre Beschäftigungsverhältnisse garantieren.

- Das erste Jahr ist nach wie vor zu 100 Prozent gefördert. Danach werden 75 Prozent der gesamten Lohnkosten für ein halbes Jahr gefördert und im letzten halben Jahr 50 Prozent.

- Die Kosten für diese Initiative belaufen sich je nach Auslastung zwischen 150 und 270 Mio. Euro im ersten Jahr.