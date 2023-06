Roter Parteitag Hergovich wird in St. Pölten zum SPÖ-NÖ-Chef gekürt

Foto: WERNER JAEGER

Werbung

D er außerordentliche Parteitag der SPÖ Niederösterreich wird am 24. Juni in St. Pölten in Szene gehen. Schauplatz ist nach APA-Informationen das ehemalige Glanzstoff-Fabriksareal in der Landeshauptstadt.

Auf der Tagesordnung steht - drei Tage nach dem Auszählungsdebakel beim SPÖ-Sonderparteitag in Linz - die Kür von Landesrat Sven Hergovich zum neuen Vorsitzenden. Uhrzeit der Veranstaltung und weitere Details zum Programm sind noch nicht bekannt. Hergovich wurde am Tag nach dem historisch schwachen Abschneiden bei der Landtagswahl von Präsidium und Vorstand einstimmig zum Nachfolger von Franz Schnabl designiert. Der 34-Jährige fungiert - nach gescheiterten Bündnisverhandlungen mit der ÖVP - in der Proporz-Landesregierung als Landesrat für kommunale Verwaltung und Baurecht. Die SPÖ hat mit ihrem Spitzenkandidaten Schnabl bei der Landtagswahl am 29. Jänner 20,65 Prozent erreicht (minus 3,27 Prozentpunkte). Damit wurde das schlechteste Ergebnis aller Zeiten (bisher 21,57 Prozent im Jahr 2013) eingefahren. Zudem landeten die Sozialdemokraten erstmals hinter der FPÖ auf Platz drei.