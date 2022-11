Wohnbeihilfe gehört laut SPÖ reformiert

Werbung

Das Thema leistbares Wohnen beschäftigt vor der NÖ-Wahl die Landespolitik. Nach der FPÖ präsentiert nun die SPÖ ihr lang angekündigtes Wohn-Programm. „Um nachhaltig die Situation zu verbessern, müssen wir bei den Kosten für Grund und Boden beginnen, bis hin zur Unterstützung in Form von Wohnbeihilfe und -zuschuss“, meint SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl.

Ein wesentlicher Punkt ist für die SPÖ die Veränderung der Bedingungen für die Wohnbeihilfe bzw. den Wohnzuschuss. Die gibt es in NÖ aktuell nur für jene, die in einem mit Wohnbaufördermitteln finanzierten Bau leben – meist Genossenschaftsbauten. Menschen mit sehr wenig Geld leben jedoch oft in privater Miete, sagt Schnabl.

Die SPÖ will daher die Einführung einer allgemeinen Wohnbeihilfe prüfen und bei der Beihilfe Energiekosten künftig miteinbeziehen. Um Fehler zu vermeiden, die andere Bundesländer dabei gemacht haben, soll das nicht für Mietverhältnisse mit nahestehenden Personen gelten und ein schriftlicher Mietvertrag Bedingung sein, sagt Schnabl.