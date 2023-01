Schnabl sieht SPÖ als einzige Partei, die Lösungen liefert

Werbung

Ein doppeltes Wahlkampf-Finale veranstaltete die SPÖ rund um Spitzenkandidat Franz Schnabl vor der Landtagswahl am Sonntag: In Pottendorf (Bezirk Baden) ist am Abend Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner zu Gast. Wenige Stunden zuvor holten sich die Roten in St. Pölten Ex-Kanzler Christian Kern zur Unterstützung bei der Schlussmobilisierung.

Franz Schnabl sieht die SPÖ als Themen-Führer in Niederösterreich. Foto: Lisa Röhrer

Noch bevor der Ex-Bundeskanzler auftrat, wiederholte Schnabl in der Landeshauptstadt noch einmal seine Wahlkampf-Themen. Er beanspruchte die "Themenführerschaft" in Niederösterreich für sich und betonte, dass nur die Sozialdemokratie Antworten auf Probleme wie die Teuerung, Kinderbetreuung oder die "Zwei- bzw. Drei-Klassen-Medizin" liefere. Nach dem 29. Jänner soll die soziale Frage wieder ganz oben in Niederösterreich stehen, meinte der 64-Jährige am Riemerplatz in St. Pölten, wo sich die Genossinnen und Genossen mit Würstel und Bier stärken konnten und mit Live-Musik der "Ridin' Dudes" unterhalten wurden. Der Gastgeber, Bürgermeister Matthias Stadler, betonte zudem, dass die SPÖ für ein "soziales und gerechtes Niederösterreich" eintrete.

"Franz und sein Team haben die besten Antworten", meinte Ex-Kanzler Christian Kern beim Wahlkampf-Abschluss in der St. Pöltner Innenstadt. Foto: Lisa Röhrer

Die anderen Parteien, konkret nannte Schnabl ÖVP und FPÖ, würden keine Lösungen bieten. Der ÖVP sei nur ihre Macht wichtig, die FPÖ rede von Dingen, die gar nicht in Niederösterreich entschieden werden können und stelle die Menschenrechte infrage, meinte der rote Spitzenkandidat.

Kern ist überzeugt: ÖVP wird Wahlkampfkosten wieder überschreiten

Kern riss in seiner Rede nicht nur einen Witz über die ÖVP, sondern kritisierte auch deren "Materialschlacht". Er habe den Weg in die St. Pöltner Innenstadt, aufgrund der vielen "Hanni und Nanni"-Taferl gar nicht gefunden, begründete der Ex-Kanzler seine Verspätung. Außerdem äußerte er wie Schnabl die Vermutung, dass die SPÖ die Wahlkampfkosten-Obergrenze von sechs Millionen Euro wie bei den vergangenen beiden Landtagswahlen nicht einhalten werde. Derartiges dürfe in einer Demokratie nicht passieren.

Schnabl hofft auf Unentschlossene

Schnabl versuchte zwei Tage vor der Wahl noch einmal zu mobilisieren: "Der Wahlkampf ist erst zu Ende, wenn die Wahlzellen geschlossen sind", betonte der Sozialdemokrat. Den Umfragen, in denen die SPÖ nicht vom Fleck kommt, wollte er keinen Glauben schenke. Er betonte, dass es nach wie vor eine große Zahl Unentschlossener gebe und zeigte sich optimistisch, dass "viele Menschen ein Stück des Weges mit der Sozialdemokratie gehen werden".

Die St. Pöltner Spitzenkandidatin Kathrin Schindele erklärte: "Egal, wie der Sonntag ausgeht, die Sozialdemokratie wird es immer geben. Erzählen wir weiter unsere Geschichte. Wir schaffen das."