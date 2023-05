31,3 Millionen schwerer Corona-Fonds präsentiert

„Die Pandemie hat in unserer Gesellschaft Risse und Gräben hinterlassen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation der Eckdaten des Corona-Fonds. Als der Fonds angekündigt wurde, hätte es Vorwürfen gegeben, dass der Fonds „wissenschaftsfeindlich“ ist. „Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben gefordert, dass man Langzeitschäden von Corona ernster nehmen muss und Geld bereitstellen soll, um diese Schäden zu lindern – und genau das machen wir jetzt“, so Mikl-Leitner.

Die Auszahlung des 31,3 Millionen Euro schweren Corona-Fonds soll noch vor dem Sommer starten, geben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten bekannt. Dazu soll am 25. Mai im Landtag der entsprechende Entschluss gefasst werden. Zwar seien genaue Richtlinien des Corona-Fonds derzeit noch in Ausarbeitung, die wichtigsten Säulen stehen allerdings bereits fest.

"Alle verfassungswidrigen Strafen werden von Amts wegen zurückbezahlt", kündigte FPÖ-Landeschef Landbauer einen Eckpunkt des Fonds an. Dabei handelt es sich laut der Landeshauptfrau um rund 700 Strafen, die rund 200.000 Euro umfassen. „Das sind 0,7 Prozent des gesamten Fonds“, betont Mikl-Leitner. Der Rest und somit auch der eindeutige Großteil gehe an „Menschen, die durch die Pandemie Schäden erfahren haben“. Gemeint sind Menschen, die beispielsweise unter Long Covid, pandemiebedingten, psychischen Erkrankungen oder Impfbeeitnrächtigungen leiden. Auch Mehraufwendungen, die Familien durch im Home Schooling entstandene Lernrückstände aufbringen mussten (wie etwa Nachhilfestunden), sollen entschädigt werden. Der Fonds solle außerdem helfen, durch die Pandemie ausgefallene Schulland- oder Skiwochen nachzuholen sowie jene Vereine unterstützen, die Leistungen anbieten, um Corona-bedingte Probleme von Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen.

Rechtskonformität wird „selbstverständlich“ sichergestellt

Udo Landbauer spricht im Rahmen der Pressekonferenz von einem „wesentlichen Schritt zur Wiedergutmachung“ und betont: „Die Abwicklung soll rasch und treffsicher erfolgen und der von uns gemeinsam auf den Weg gebrachte Corona-Fonds wird selbstverständlich auch rechtlich sicher sein“. Die Richtlinien müssten einer Rechnungshof-Prüfung standhalten und zusätzliche Gutachten würden laut Mikl-Leitner die Rechtskonformität attestieren.

Die Laufzeit des Corona-Fonds beträgt zwei Jahre. Antragsberechtigt sollen natürliche und juristische Personen mit Hauptwohnsitz bzw. Sitz in Niederösterreich sein. Laut Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) kommen 30 Millionen, also der Großteil des Volumens, aus dem laufenden Landesbudget, die restlichen 1,3 Millionen Euro stammen von dem Land zugeflossenen Strafgeldern.

Der für Fonds zuständige Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) klärte zu Details bezüglich der verfassungswidrigen Strafen auf. Betroffene werden laut Luisser von der Behörde automatisch angeschrieben und gebeten, ihre Kontonummer anzugeben. Der Betrag werde dann überwiesen. Auch bei Kosten für Rechtsberatungen oder Anwälte, die mit solchen „Corona-Strafen“ in Verbindung stehen, kann man eine Rückzahlung beantragen. Besonders wichtig sei die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, betonte Luisser. Bezüglich der Strafen, die immer wieder für Diskussionen in der Bevölkerung sorgen betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schon zu der Beginn der Pressekonferenz: „Die große Mehrheit der Menschen hat sich an alle Regeln gehalten und das war nicht einfach, denn das war oft eine Einschränkung der Freiheit. Diese verantwortungsbewussten Menschen, die sich an alle Maßnahmen gehalten haben, sind jetzt selbstverständlich nicht die Dummen.“ Dort aber, wo Fehler passiert seien, müsse man jetzt „dazu stehen und diese aufarbeiten“, so die Landeshauptfrau.

Kritik von SPÖ und NEOS

SPÖ und NEOS äußerten sich bereits zu dem von der Landesregierung präsentierten Corona-Fonds. Die SPÖ Niederösterreich unter dem designierten Landesparteivorsitzenden Sven Hergovich unterstütze einzelne Punkte wie Therapien oder Maßnahmen, von denen Kinder und Jugendlichen profitieren. Aber es könne, so Hergovich in einer Aussendung, nicht sein, dass auf die vielen tausenden Ehrenamtlichen, die sich in der Corona-Pandemie engagiert haben, vergessen werde. Er fordert "effektive Teuerungsmaßnahmen" statt des Fonds.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini bezeichnete den Fonds als ersten Schritt "in Richtung Wiedergutmachung". Sie hätte sich allerdings einen „stärkeren Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche sowie auf Schulen“ gewünscht. Erneut kritisiert wurde das generelle Vorgehen von Schwarz-Blau. "Dass wichtige Pakete wieder einmal Last Minute einlangen und die Richtlinien noch nicht einmal ausformuliert sind, macht eine detaillierte Bewertung des Pakets unmöglich."