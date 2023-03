Kampf dem häuslichen Unterricht: Gewerkschafter fordern Schulpflicht

Werbung

Rund 770 Kinder werden in Niederösterreich zurzeit zu Hause unterrichtet. Das sind nach dem Hoch in der Corona-Zeit mit bis zu 2.049 von der Schule abgemeldeten Kindern wieder annähernd so viele wie 2019. Trotz dieses Rückgangs dürften die Regeln für den häuslichen Unterricht in Zukunft strenger werden. Es mehren sich sogar die Rufe nach einer Schulpflicht anstelle der Unterrichtspflicht. Damit würde das Zuhause-Unterrichten von Kindern de facto unmöglich.

Christian Rametsteiner spricht sich für eine Schulpflicht wie in Deutschland aus, um häuslichen Unterricht zu verhindern. Foto: privat

Der Vorsitzender der GÖD-PflichtschullehrerInnen-Gewerkschaft, Christian Rametsteiner, hält das für den richtigen Weg: „Ich will nicht bestreiten, dass einige Eltern den häuslichen Unterricht gut machen. Aber es hat einen Grund, warum man als Lehrkraft ein Master-Studium absolvieren muss“, begründet er. Den meisten Eltern fehle die pädagogische Ausbildung.

Direktoren-Vertreterin Zins unterstützt Vorschlag

Dem Vorschlag, die Unterrichts- in eine Schulpflicht nach deutschem Vorbild umzuwandeln, kann auch AHS-Direktoren-Vertreterin Isabella Zins etwas abgewinnen, „weil es in der Schule auch um soziales Lernen, nicht nur um Wissenserwerb geht“. In Gymnasien sei der häusliche Unterricht, aufgrund der Komplexität des Stoffes, aber ohnehin kein großes Thema.

Geplante Novelle: Pädagogisches Konzept soll verpflichtend werden

Aufgekommen ist die gesamte Diskussion durch eine im Nationalrat geplante Gesetzesnovelle. Nachdem bereits im Vorjahr festgeschrieben wurde, dass Schul-Abmeldungen bis zum Beginn der Sommerferien gemeldet werden müssen, sollen Eltern nun auch verpflichtet werden, ein pädagogisches Konzept für den häuslichen Unterricht vorzulegen. Außerdem soll künftig nicht mehr nur die unterrichtende Person anzugeben sein, sondern auch der Unterrichtsort. Dem Waldviertler Rametsteiner sind diese Änderungen zu wenig. Die Konzepte könnten dann in Foren untereinander ausgetauscht und online verbreitet werden, fürchtet er. Die Bundesorganisation der GÖD hat ihre Forderung nach einer Schulpflicht auch als Stellungnahme zur geplanten Gesetzesnovelle eingebracht.

Christiane Teschl-Hofmeister hält die geplante neuerliche Verschärfung der Regeln für den häuslichen Unterricht für wichtig. Foto: NLK

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstützt die geplante Verschärfung, die jetzt Thema im Bildungsausschuss des Nationalrates ist. „Die Regelungen sind begrüßenswert, weil sie uns mehr Möglichkeiten in die Hand geben, um sicherzustellen, dass auch von zu Hause aus ein Unterricht im Rahmen der Vorgaben stattfindet. Das Wohl des Kindes steht hier klar im Mittelpunkt.“ In der Frage der Schulpflicht will sich die ÖVP-Politikerin nicht positionieren: „Aktuell ist es vorrangig, die neuen Vorschriften und Regelungen in der Praxis anzuwenden, denn sie bilden meiner Meinung nach eine gute Grundlage für die Handhabung des häuslichen Unterrichts.“